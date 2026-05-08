Cybertruck perde pezzi, letteralmente: le ruote si possono staccare

L’agenzia statunitense NHTSA ha pubblicato la documentazione relativa a un richiamo per alcuni Tesla Cybertruck prodotto e venduti dal 2024 ed equipaggiati con cerchi da 18 pollici. Il problema è potenzialmente molto grave: distacco delle ruote durante la marcia.

Richiamo per Cybertruck: grave problema alle ruote

Si legge chiaramente che il problema riguarda i prigionieri, le barre filettate che sporgono dal mozzo.

Il distacco dei prigionieri delle ruote può causare la perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di un incidente.

Più nel dettaglio, la causa è da ricercare nella possibile incrinatura dei fori, in grado di provocare il distacco.

Tesla sta richiamando alcuni veicoli Cybertruck del periodo 2024-2026 equipaggiati con cerchi in acciaio da 18 pollici. I fori per i prigionieri del disco freno potrebbero incrinarsi, causando il distacco del prigioniero dal mozzo della ruota.

Il problema è descritto ancora più chiaramente da MotorTrend, che chiama in causa i dischi dei freni.

I fori per i prigionieri delle ruote nei dischi possono iniziare a creparsi a causa delle irregolarità del manto stradale e delle sollecitazioni sul mozzo durante le curve.

L’automaker afferma di non essere a conoscenza di incidenti provocati per questo motivo, ma solo di tre casi di chi si è appellato alla garanzia che potrebbero essere correlati. I possessori riceveranno una comunicazione a partire dalla seconda metà di giugno e potranno ottenere l’assistenza gratuita da Tesla, che provvederà a sostituire i componenti senza alcuna spesa.

Il richiamo è interessante anche per un altro motivo: indica il numero di Cybertruck potenzialmente affetti dal problema: sono solo 173. Un numero molto basso, mai citato direttamente dai documenti finanziari dell’automaker. Vale la pena specificare che si tratta della versione più economica del pick-up elettrico, a trazione esclusivamente posteriore e lanciata lo scorso anno con un prezzo più basso rispetto a quella standard, circa 10.000 dollari in meno.