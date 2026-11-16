L'aumento del prezzo del petrolio sta abbassando le emissioni di CO2

Un recente studio condotto da un team di ricercatori dell’Università Britannica dell’East Anglia pubblicato sulla rivista Nature Climate Change ha scoperto qualcosa di decisamente interessante. Infatti, l’aumento del prezzo del petrolio non sarebbe così negativo perché starebbe abbassando le emissioni di CO2 nel mondo. In altre parole, si stima che per il 2026 assisteremo a un calo dello 0,4% delle emissioni globali di anidride carbonica.

Nonostante la percentuale appaia bassa, questa è una buona notizia in parte. Infatti, se da una parte la crescita annua media registrata era stata dello 0,8% tra il 2019 e il 2025, questa inversione di tendenza sarà solo temporanea. Il motivo è presto spiegato. Gli scienziati hanno spiegato che questo calo non è una conseguenza diretta a una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili né delle tecnologie green.

“Le emissioni globali di CO2 derivanti dai combustibili fossili sono aumentate in media dello 0,8% all’anno tra il 2019 e il 2025. Prevediamo una diminuzione dello 0,4% nel 2026, probabilmente come risposta a breve termine allo shock energetico innescato dal conflitto con l’Iran“, si legge nell’articolo. ” I veicoli elettrici e l’energia solare ed eolica compenseranno circa il 64-79% dell’aumento delle emissioni dovuto alla crescita della domanda fino al 2028“.

L’aumento del prezzo del petrolio non basta ad abbassare le emissioni

La naturale conclusione è che l’aumento del prezzo del petrolio non basta ad abbassare in modo stabile e continuativo le emissioni di anidride carbonica derivate dai combustibili fossili. Secondo gli esperti “è necessaria un’accelerazione nella diffusione delle tecnologie pulite per garantire il raggiungimento del picco delle emissioni e il successivo declino“.

L’accelerazione della transizione energetica ha contribuito a una diffusa diminuzione delle emissioni di CO2 da combustibili fossili. Con i dati disponibili fino al 2025, 59 paesi hanno emesso meno nel 2025 rispetto a prima della pandemia di COVID-19 nel 2019, mentre le loro economie sono cresciute del 51% in più rispetto al periodo 2004-2010.

“Se si riuscisse a sostenere un’ulteriore accelerazione nella diffusione delle tecnologie pulite nel tempo, un picco sostenuto e un successivo calo delle emissioni globali di CO₂ potrebbero verificarsi entro pochi anni“, hanno poi concluso i ricercatori.