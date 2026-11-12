Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre

Octopus Energy è uno dei fornitori principali del mercato energetico italiano. Grazie alle sue offerte luce e gas a prezzo fisso, infatti, Octopus può garantire la protezione dai rincari del mercato energetico.

In questo momento, è possibile bloccare il prezzo per 12 mesi oppure per 24 mesi, evitando rincari di qualsiasi tipo per un lungo periodo di tempo.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto.

Per completare l’attivazione è necessario avere i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per un lungo periodo di tempo. La prima soluzione riguarda una soluzione con prezzo fisso per 12 mesi. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Octopus Fissa 12M

Energia elettrica : costo della materia prima pari a 0,2024 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese

: costo della materia prima pari a con quota fissa di Gas naturale : costo della materia prima pari a 0,89 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

: costo della materia prima pari a , con quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

Da segnalare anche l’offerta con prezzo fisso per 24 mesi (e penale in caso di recesso anticipato). Le condizioni dell’offerta in questione sono le seguenti:

Octopus Fissa 24M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1738 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

costo della materia prima pari a , con quota fissa di 6 euro al mese Gas naturale : costo della materia prima pari a 0,78 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

: costo della materia prima pari a , con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Per attivare una delle due offerte basta seguire il link qui di sotto e seguire una semplice procedura di sottoscrizione.