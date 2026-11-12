 Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre

Con Octopus luce e gas è possibile bloccare il prezzo fino a 24 mesi e proteggersi dai rincari in bolletta nel lungo periodo, ecco le promo.
Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo di novembre
Green Risparmio energetico
Con Octopus luce e gas è possibile bloccare il prezzo fino a 24 mesi e proteggersi dai rincari in bolletta nel lungo periodo, ecco le promo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Octopus Energy è uno dei fornitori principali del mercato energetico italiano. Grazie alle sue offerte luce e gas a prezzo fisso, infatti, Octopus può garantire la protezione dai rincari del mercato energetico.

In questo momento, è possibile bloccare il prezzo per 12 mesi oppure per 24 mesi, evitando rincari di qualsiasi tipo per un lungo periodo di tempo.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto.

Per completare l’attivazione è necessario avere i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Accedi qui all’offerta di Octopus

octopus-luce-gas-prezzo-bloccato-bollette-prevedibili-zero-sorprese

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per un lungo periodo di tempo. La prima soluzione riguarda una soluzione con prezzo fisso per 12 mesi. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Octopus Fissa 12M

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2024 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,89 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 12 mesi
  • Nessuna penale di recesso anticipato

Da segnalare anche l’offerta con prezzo fisso per 24 mesi (e penale in caso di recesso anticipato). Le condizioni dell’offerta in questione sono le seguenti:

Octopus Fissa 24M

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1738 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,78 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 24 mesi
  • Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Per attivare una delle due offerte basta seguire il link qui di sotto e seguire una semplice procedura di sottoscrizione.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti

Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti
Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto

Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto
Cybertruck, Elon Musk annuncia lo stop alla produzione (update)

Cybertruck, Elon Musk annuncia lo stop alla produzione (update)
Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€

Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€
Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti

Nuovo Decreto Bollette: cosa cambia per luce, gas e carburanti
Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto

Offerta anti-rincari da Pulsee: luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e 125€ di sconto
Cybertruck, Elon Musk annuncia lo stop alla produzione (update)

Cybertruck, Elon Musk annuncia lo stop alla produzione (update)
Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€

Luce e gas con Pulsee: prezzo bloccato per 3 anni e sconto extra di 125€
Davide Raia
Pubblicato il
12 nov 2026
Link copiato negli appunti