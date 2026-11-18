Le bollette, specie in questo periodo, sono tra le spese che mettono più ansia, soprattutto perché non sai mai cosa troverai al prossimo arrivo. Engie Energia PuntoFisso 12 Mesi prova a toglierti il dubbio: blocca il prezzo di luce e/o gas per un anno, così sai in anticipo quanto pagherai la materia energia, qualunque cosa faccia il mercato.

Partiamo dai numeri. Per la luce monoraria il corrispettivo è di 0,215€/kWh, con perdite di rete incluse, più 48 euro l’anno di costo fisso. Per il gas sono 0,845€/Smc più 90 euro l’anno. Sono valori che restano fermi per dodici mesi, senza indicizzazioni. Attenzione però: restano fuori i costi che non dipendono da Engie, cioè dispacciamento (solo luce), tariffa per l’uso della rete e oneri generali di sistema. La bolletta finale, quindi, sarà più alta di quanto suggeriscano questi prezzi, ma qui nessuno può farci nulla: sono costi extra uguali per tutti i fornitori.

Ti starai chiedendo allora se conviene davvero. Non c’è uno sconto da calcolare in questo caso, ma il valore che conosciamo è la certezza. Se i prezzi di mercato salgono, sei protetto; se scendono, resti al prezzo concordato. Il consiglio che posso darti allora è di prendere l’ultima bolletta e confrontare il prezzo attuale della materia energia con questi, ricordandoti anche dei costi fissi annui.

Se la proposta ti ha convinto, l’attivazione avviene online e richiede quattro passaggi: avvii la configurazione scegliendo la fornitura, inserisci dati anagrafici, informazioni sulla fornitura e pagamento, convalidi prima il telefono e poi l’e-mail e a quel punto Engie avvisa il tuo attuale gestore, senza interruzioni di energia. L’offerta è valida fino al 18 novembre, cioè oggi al momento in cui scrivo questo articolo.