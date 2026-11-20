Anthropic ha comunicato la chiusura dell’offerta pubblica iniziale (IPO). I sottoscrittori hanno esercitato anche l’opzione di acquisto per altre 147 milioni di azioni (Classe A) a 83 dollari per azione, oltre alle 980 milioni iniziali, raggiungendo un totale di 1.127.000.000 azioni (1.103.351.354 vendute da Anthropic e 23.648.646 vendute da vari azionisti). Il valore finale è quindi 93,5 miliardi di dollari, nuovo record superiore agli 85,7 miliardi di SpaceX.

Picco massimo di 111,50 dollari per azione

La quotazione al Nasdaq (simbolo ANT) è iniziata ieri mattina (pomeriggio in Italia), quando Dario e Daniela Amodei (CEO e Presidente) hanno suonato la campanella. Il valore delle azioni è subito arrivato a 111,50 dollari, ovvero il 34% in più rispetto al prezzo iniziale. Al termine del primo giorno, il valore è stato di 97,17 dollari (+17%). La capitalizzazione di mercato ha raggiunto circa 1.500 miliardi di dollari.

All’inizio del secondo giorno di quotazione, Anthropic ha perso oltre il 10%, un calo prevedibile dopo l’euforia iniziale. Attualmente la capitalizzazione è circa 1.130 miliardi di dollari. Ciò conferma il rischio di investire in questo tipo di azioni. Nel comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale viene confermata anche la vendita di 313.253.007 azioni Classe N a AMD, Broadcom, Google, Microsoft, Micron, NVIDIA e TSMC per una totale di circa 26 miliardi di dollari.

I proventi lordi complessivi derivanti dall’offerta pubblica iniziale, incluse le azioni vendute dagli azionisti e dal contestuale collocamento privato sono stati pari a circa 119,5 miliardi di dollari.

Durante il suo discorso, Dario Amodei ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale in vari settori, tra cui la medicina. I modelli Claude possono velocizzare la ricerca e consentire di trovare cure in pochi anni. Il CEO ha comunque ribadito i rischi della tecnologia, in quanto può essere sfruttata per attacchi informatici o per sviluppare armi biologiche.

Nel documento presentato alla SEC prima della quotazione si parla chiaramente di rischi catastrofici associati agli incidenti AI e di rischi esistenziali per l’umanità dovuti alla totale perdita di controllo dei sistemi AI. Amodei promette che l’azienda rilascerà nuovi modelli solo quando c’è la certezza della sicurezza. Ora però dovrà accontentare anche gli azionisti.