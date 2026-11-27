Il Garante della privacy olandese (Autoriteit Persoonsgegevens) ha consigliato agli utenti di non comprare gli occhiali AI con fotocamera. L’avvertimento non riguarda solo le registrazioni senza il consenso degli interessati. Un’indagine effettuata su sei modelli ha dimostrato che possono esserci gravi rischi per la salute. Il governo norvegese vuole vietare l’uso degli smart glass con fotocamera.

Due occhiali AI non hanno chiamato l’ambulanza

L’autorità olandese aveva avvisato che l’uso degli occhiali AI per registrare le persone nelle vicinanze è quasi sempre vietato dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I risultati dell’indagine effettuata su sei modelli venduti in Olanda dimostrano che ci sono rischi ancora più gravi. Due smart glass sono stati testati in situazioni di vita reale simulata.

Durante un rianimazione cardiopolmonare simulata, un paio di occhiali ha affermato più volte che un’ambulanza era già in arrivo, sebbene non fosse stato chiamato alcun servizio di emergenza. In una situazione reale, un simile errore potrebbe avere conseguenze potenzialmente letali.

Gli smart glass con fotocamera hanno commesso errori anche in merito alla tutela dei minori. Un paio di occhiali ha fornito consigli ad un adulto su come adescare un minore. In un altro test non sono stati rilevati gli avvisi di sicurezza presenti sui giocattoli destinati ai bambini. Gli occhiali hanno inoltre commesso errori nella lettura dei foglietti illustrativi dei medicinali e nell’interpretazione di allerte riguardanti condizioni meteorologiche estreme.

Il Garante ha riscontrato anche gravi lacune nella protezione dei dati personali. I LED che indicano la registrazione sono poco visibili e facili da coprire. La maggior parte degli occhiali continua a registrare anche se il LED viene coperto, quindi le persone presenti possono essere registrate senza consenso.

L’autorità consiglia quindi di non comprare gli occhiali AI con fotocamera. I produttori dovrebbero rendere più visibile il LED che indica l’uso della fotocamera e, ovviamente, rispettare le leggi europee, tra cui quelle sulla privacy e l’AI Act.