L’anno scorso il fondatore Kaspersky aveva previsto un’impennata degli attacchi assistiti dall’intelligenza artificiale nell’arco di cinque anni, ma si è sbagliato di grosso… È stato troppo ottimista sui tempi. Lo ammette lui stesso, con una certa autoironia: i criminali lo hanno fatto sembrare uno sprovveduto.

L’AI può essere pericolosa anche senza distruggere il mondo: l’allarme del CEO di Kaspersky

Chi cerca in Kaspersky un profeta dell’apocalisse resterà deluso. Si definisce matematico di formazione, e da matematico ripete che l’AI è fatta di algoritmi e modelli matematici. Sofisticatissimi, certo, ma sempre matematica. Non vede macchine che tramano per conquistare il mondo, e il copione hollywoodiano non lo convince.

Però, dice, chi si sente già sollevato farebbe bene a non rilassarsi troppo. I guai sono già qui, adesso. L’AI aiuta i criminali a rifinire attacchi vecchi e a inventarne di nuovi, e lo fa nonostante le barriere che i produttori dei modelli dicono di aver messo.

Il bottone rosso

Qui Kaspersky corregge il tiro. Diceva che un modello linguistico, da solo, non può fare danni, se non si dà accesso al bottone rosso, non può premerlo. Un agente è un’altra creatura. Si assegna un obiettivo, si collega a degli strumenti e si lascia eseguire una sequenza di azioni, senza stare lì a guardare. A quel punto, dice Kaspersky, se l’agente ha accessi sufficienti e pochi paletti, può premerlo. E i criminali, osserva, lo hanno capito molto in fretta.

Nessun sistema è inviolabile

La conclusione di Kaspersky è poco rassicurante: nessun sistema al mondo è invulnerabile, davanti a un agente abbastanza potente. Perciò, secondo lui, l’industria della sicurezza deve puntare soprattutto a rendere gli attacchi antieconomici. Non si può fermarli tutti, ma almeno si può togliere ai criminali la voglia di provarci.

Gli strumenti che indica sono le tecnologie “cyber-immuni”, cioè sistemi progettati fin dall’inizio per limitare i danni, e l’AI stessa usata in difesa. A ottobre la sua azienda ha pubblicato linee guida su questo tema. Le regole di base sono poche e di buon senso:

Trattare il modello linguistico come un elemento non fidato;

Considerare ostile qualunque dato esterno, dalle pagine web alle email;

Non lasciare che l’agente compia da solo azioni irreversibili, come cancellare dati o cambiare permessi, senza il via libera di una persona.

Quando le macchine parlano tra loro

Poi c’è la parte più suggestiva, quella dei linguaggi segreti. Kaspersky cita un esperimento di Emergence AI, che a suo dire è stato descritto sulla rivista Science. Alcuni agenti basati su modelli linguistici, lasciati a scambiarsi messaggi per lunghe conversazioni, hanno iniziato ad accorciare le frasi e a lasciar cadere la grammatica. Hanno anche inventato espressioni che per un osservatore umano non avevano senso, ma che tra loro funzionavano benissimo.

Sembra l’inizio di un film, e lui lo sa. Per questo precisa che non è la prova di una coscienza né di un complotto delle macchine. Il punto, per lui, è un altro: se non capiamo più quello che si dicono, controllarli diventa molto più difficile.

Ottimista, ma con prudenza

Kaspersky si dichiara cautamente ottimista. Con l’architettura di sicurezza giusta, sostiene, il rischio di errori e di usi malevoli degli agenti si può ridurre in modo sensibile.

C’è un dettaglio da non dimenticare. Lo scenario da blockbuster non lo teme, ma ha già sbagliato una previsione, e l’ha ammesso lui per primo. Non tutti, poi, condividono la sua calma. Geoffrey Hinton, uno dei padri dell’intelligenza artificiale moderna, è molto più pessimista.