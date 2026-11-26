La settimana scorsa OpenAI ha presentato GPT-6.2, la nuova generazione dei suoi modelli di intelligenza artificiale, con numeri che sulla carta impressionano. Ma i numeri dei test interni interessano a chi costruisce i modelli, non a chi li usa per capire cosa cucinare con quello che c’è in frigorifero.

La notizia che conta è un’altra: una versione di GPT-6.2 Sol sta arrivando nella scheda di conversazione normale di ChatGPT, quella che si apre ogni giorno, non quella professionale riservata a chi lavora su progetti complessi. In pratica, il chatbot di tutti i giorni è diventato più sveglio, e la cosa migliore è verificarlo con cinque richieste concrete.

ChatGPT con GPT-6.2 è un altro chatbot: 5 novità che fanno la differenza

Secondo le note di rilascio di OpenAI, ChatGPT ora capisce meglio le immagini, gestisce richieste complicate senza perdere pezzi per strada e riconosce quando potrebbe essere utile continuare a lavorare anche dopo la conversazione.

1. Trasformare una giornata caotica in un programma realistico

Una delle frustrazioni più comuni con i chatbot è dare una lista di impegni e ricevere un programma che ignora i tempi di spostamento, sovrappone due appuntamenti o dimentica che il forno non può stare a due temperature diverse contemporaneamente. GPT-6.2 dovrebbe essere più affidabile nel gestire vincoli multipli. La chiave è dare al chatbot abbastanza vincoli da costringerlo a ragionare davvero, invece di limitarsi a mettere le cose in fila.

Prompt: Aiutami a organizzare il pranzo della domenica. Si mangia alle 14, l’arrosto ha bisogno di tre ore di forno più mezz’ora di riposo, i contorni richiedono temperature diverse, e io ho bisogno di un’ora per prepararmi. Crea un programma realistico, segnala eventuali conflitti e prevedi un margine di sicurezza nel caso qualcosa vada storto.

2. Ottenere risposte utili da una fotografia

ChatGPT analizza le fotografie da anni, ma la capacità di interpretare dettagli piccoli e capire come gli oggetti si relazionano tra loro non è sempre stata all’altezza. Con l’aggiornamento a GPT-6.2 vale la pena concedere una seconda chance.

Si può fotografare un mobile della cucina in disordine, l’interno del frigorifero, il groviglio di cavi dietro la televisione o lo scaffale del bagno che non si riesce mai a tenere in ordine. Il chatbot dovrebbe ora riconoscere meglio cosa c’è nella foto e proporre soluzioni basate su quello che vede davvero, non su ipotesi generiche.

Prompt: Analizza questa foto e suggerisci tre cambiamenti che potrei fare per migliorare questo spazio senza comprare nulla di nuovo. Basa i suggerimenti solo su quello che puoi effettivamente vedere e dimmi se qualcosa non ti è chiaro.

3. Delegare una ricerca di acquisto complicata

Il momento è propizio: le offerte del Black Friday sono già in corso, e la capacità migliorata di ChatGPT di cercare informazioni in rete capita a fagiolo. Ma il modo giusto di usarla non è chiedere il prezzo più basso di un prodotto, per quello bastano i comparatori di prezzi, che fanno quel lavoro da vent’anni e lo fanno bene, ma dare al chatbot una decisione d’acquisto con più variabili da soppesare.

Una risposta utile non si limita a elencare prodotti, spiega perché certe caratteristiche contano per una situazione specifica e se spendere di più farebbe davvero la differenza. Resta fondamentale verificare prezzi e disponibilità prima di comprare, il chatbot cerca in rete, ma le informazioni possono cambiare nel giro di poche ore.

Prompt: Trova i tre migliori aspirapolvere robot in offerta sotto i 300 euro. Ho animali domestici, pavimenti in legno e diversi tappeti. Dai la priorità all’evitamento degli ostacoli e alla raccolta del pelo degli animali rispetto alle funzioni superflue. Controlla i prezzi attuali, confronta le recensioni indipendenti e spiega quale offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Includi i collegamenti alle fonti.

4. Far lavorare il chatbot su un testo senza stravolgerlo

Non sempre serve che l’intelligenza artificiale scriva qualcosa da zero. A volte il lavoro più prezioso è capire cosa si vuole cambiare senza toccare tutto il resto. Chi ha chiesto a ChatGPT di correggere un paragrafo e si è visto restituire un documento completamente riscritto, per di più con un tono diverso, frasi aggiunte che nessuno aveva chiesto e il proprio stile spazzato via con disinvoltura, sa di cosa si parla.

L’aggiornamento a GPT-6.2 dovrebbe migliorare la capacità del chatbot di seguire istruzioni che richiedono moderazione tanto quanto abilità di scrittura. Si incolla un messaggio di posta elettronica, una lettera o un testo su cui si sta lavorando, e si chiede una revisione che rispetti i confini stabiliti.

Prompt: Rivedi questo testo per renderlo più chiaro senza cambiare la mia personalità o il mio stile di scrittura. Mantieni la prima e l’ultima frase esattamente come sono. Non aggiungere informazioni nuove, non renderlo più formale e non riscrivere le frasi che già funzionano. Mostrami la versione rivista e spiegami brevemente i tre cambiamenti più significativi.

È un compito molto impegnativo per un modello di intelligenza artificiale, perché richiede la capacità di trattenersi.

5. Chiedere al chatbot di continuare a lavorare dopo la conversazione

Il miglioramento più interessante dell’aggiornamento non riguarda la qualità delle risposte immediate, ma quello che succede dopo. OpenAI dichiara che il chatbot è diventato più bravo a riconoscere le situazioni in cui un’assistenza continuativa potrebbe essere utile. Ad esempio, invece di controllare ogni giorno se un prodotto è sceso di prezzo, si può chiedere a ChatGPT di farlo al posto proprio.

A seconda delle funzioni disponibili nel proprio account, il chatbot potrebbe offrire di impostare un controllo automatico dei prezzi. Un avvertimento importante: conviene verificare che il compito sia stato effettivamente creato, invece di dare per scontato che il chatbot continuerà a monitorare qualcosa per conto proprio.

Prompt: Mi interessa comprare un lettore di libri elettronici, ma non voglio pagare il prezzo pieno. Trova la migliore offerta disponibile oggi e proponimi di avvisarmi se il prezzo scende sotto i 200 euro prima di Natale.

L’aggiornamento è in fase di rollout da lunedì 23 novembre per gli abbonati ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise. Chi usa la versione gratuita dovrà aspettare, ma nel frattempo può prepararsi i prompt, quando arriverà il proprio turno, almeno le domande saranno già pronte.