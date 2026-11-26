Dopo aver interrotto le vendite delle GPU H200 in Cina, NVIDIA ha bloccato le spedizioni dei server che utilizzano i suoi chip AI in Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia. Tale decisione è correlata alle nuove restrizioni sulle esportazioni introdotte dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Obbligatoria la licenza per l’accesso remoto

La relazione extraconiugale di Jensen Huang con Alice Huang (nessuna parentela) ha evidenziato la facilità con cui le aziende cinesi possono accedere alla potenza di calcolo offerta dalle GPU di NVIDIA. Non potendo acquistare direttamente i chip AI hanno aggirato le restrizioni statunitensi attraverso l’accesso remoto ai data center che si trovano in altri paesi asiatici.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha quindi introdotto nuove regole per impedire questa scappatoia. È vietato l’accesso remoto ai chip AI, quindi i provider dovranno chiedere la licenza per le esportazioni in Indonesia, Malesia, Thailandia e Singapore.

Secondo il Financial Times, NVIDIA ha ordinato a Dell, Supermicro e altri produttori di non spedire più server con i suoi chip nei quattro paesi asiatici. L’azienda californiana ha registrato entrate per 104 miliardi di dollari attraverso la sussidiaria a Singapore. Il blocco delle vendite avrà quindi un impatto notevole sul bilancio.

Nei quattro paesi asiatici sono in costruzione nuovi data center con investimenti di diversi miliardi di dollari. Senza i chip di NVIDIA si fermerà tutto e, ovviamente, le banche chiederanno la restituzione dei soldi prestati. Secondo CNBC, i venditori delle GPU cercano nuovi acquirenti, dato che non possono più offrirle ai provider cloud.

I giornalisti della CBS hanno scoperto che NVIDIA vende GPU a due aziende registrate in California. Sono in realtà sussidiarie di aziende cinesi e hanno concesso in leasing o venduto i chip ad altre società nel sud-est asiatico. Questo è un altro modo per aggirare le restrizioni.