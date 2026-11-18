Durante la tradizionale videoconferenza sui risultati finanziari del terzo trimestre fiscale 2027, il Presidente del consiglio di amministrazione (Harvey Jones) di NVIDIA ha chiuso definitivamente le porte a Jensen Huang. Le sue dimissioni sono state accettate all’unanimità e non verrà reintegrato come CEO. L’attuale CEO ad interim e Chief Financial Officer (Colette Kress) ha invece comunicato che l’azienda non venderà più le GPU H200 in Cina.

Anche la SEC avvia un’indagine su NVIDIA

Come ampiamente previsto, NVIDIA ha registrato l’ennesimo record di profitti: oltre 65 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale 2027, ovvero il 105% in più rispetto allo stesso periodo del 2026. Le entrate ammontano invece a quasi 116 miliardi di dollari. La maggioranza (circa 108 miliardi di dollari) deriva ovviamente dalla vendita delle GPU che i clienti installano nei data center. Nel comunicato stampa sono citati Oracle, Google, Microsoft, Meta e SpaceXSI.

Durante la videoconferenza con investitori, analisti e giornalisti, il Presidente del consiglio di amministrazione ha dichiarato che i dirigenti non avrebbero risposto a domande sulle dimissioni di Jensen Huang e l’indagine in corso. Ha solo confermato che Huang non verrà reintegrato. L’ex CEO ha comunicato la sua disponibilità con un post su X, ma il tentativo abbinato alle scuse è destinato a fallire.

Harvey Jones ha successivamente condiviso un comunicato più dettagliato, confermando che il consiglio ha accettato le dimissioni di Huang dopo la rivelazione di comportamenti personali non in linea con il codice di condotta, gli standard e le norme culturali dell’azienda. È attualmente in corso la ricerca di un CEO permanente.

Ieri sera, NVIDIA ha annunciato la creazione di un comitato per il controllo delle esportazioni. La CEO ad interim Colette Kress ha comunicato che non verranno più vendute GPU H200 in Cina. Nel comunicato stampa sui risultati finanziari è infatti scritto che non ci saranno entrate dai data center cinesi nel quarto trimestre fiscale.

Al momento non ci sono commenti dell’amministrazione Trump. Il Dipartimento del Commercio aveva autorizzato le esportazioni delle GPU in cambio di un dazio del 25%. Il governo statunitense ha recentemente vietato l’accesso remoto ai data center esterni alla Cina. Sarà obbligatoria la licenza per l’esportazione dei chip AI in Brasile, Indonesia, Malesia, Thailandia e Singapore.

Dopo l’FBI, anche la SEC (Securities and Exchange Commission) ha avviato un’indagine per verificare se NVIDIA abbia ingannato gli investitori non fornendo informazioni sulla condotta dell’ex CEO. Alcuni azionisti avevano già presentato una denuncia.