NVIDIA ha annunciato la creazione del National Security and Export Control Oversight Committee. Come si deduce dal nome è un comitato che avrà il compito di supervisionare il rispetto delle policy sulla sicurezza nazionale e delle regole sulle esportazioni. Alcuni funzionari dell’amministrazione Trump e politici democratici hanno evidenziato la facilità con cui le GPU dell’azienda californiana arrivano in Cina.

NVIDIA ammette gli scarsi controlli?

NVIDIA ha annunciato la creazione del comitato dopo i numerosi report che svelano come molte aziende cinesi riescano ad aggirare le restrizioni statunitensi sulle esportazioni. Secondo il Segretario del Tesoro (Scott Bessent), l’azienda californiana non ha effettuato i necessari controlli per impedire la vendita delle sue GPU in Cina e l’accesso remoto ai data center che si trovano in Singapore, Thailandia, Indonesia e altri paesi asiatici.

Il National Security and Export Control Oversight Committee, istituito dal consiglio di amministrazione, verrà presieduto da Suzanne Nora Johnson. Altri membri sono Stephen C. Neal e John O. Dabiri. Si riunirà ogni tre mesi e supervisionerà gli sforzi in corso per migliorare i National Security Team e Global Trade Compliance Team, e collaborerà a stretto contatto con esperti terzi indipendenti in materia di diritto, sicurezza nazionale e commercio globale.

Harvey Jones, Presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato:

NVIDIA riconosce che le tecnologie basate su semiconduttori avanzati e l’emergere dell’intelligenza artificiale e della superintelligenza pongono sfide senza precedenti per la sicurezza nazionale. In qualità di azienda leader a livello mondiale nel campo del calcolo avanzato, NVIDIA ha sia la responsabilità che l’opportunità di guidare il settore nell’affrontare tali sfide. Ci impegniamo a collaborare in modo costruttivo con le istituzioni governative e i partner industriali per contribuire a definire e promuovere un solido quadro di riferimento, che sfrutti ogni strumento a nostra disposizione per salvaguardare la sicurezza nazionale, sostenendo al contempo il costante progresso dell’innovazione tecnologica.

Secondo le fonti di CNBC, l’azienda californiana ha già avvisato i clienti che la proposta di legge Remote Access Security Act (approvata alla Camera, ma non ancora al Senato) potrebbe esporli ad azioni legali, se consentiranno alle aziende cinesi di usare la potenza di calcolo dei chip AI tramite accesso remoto.