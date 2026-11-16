Futuro di NVIDIA: Scott Bessent vuole un CEO esterno

Dipendenti, azionisti e diversi CEO, tra cui Elon Musk, vogliono il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA. Il diretto interessato potrebbe sfruttare il sostegno della Silicon Valley per convincere il consiglio di amministrazione. Scott Bessent (Segretario del Tesoro) ha invece suggerito all’azienda californiana di nominare un CEO esterno. Intanto, il Congresso vuole approvare nuove restrizioni per l’esportazione dei chip AI in Cina.

Scontro tra segretari e conseguenze politiche

In attesa di scegliere il nuovo CEO, la guida dell’azienda è stata affidata a Colette Kress (Chief Financial Officer). Il consiglio di amministrazione valuterà candidati interni ed esterni (tra i più gettonati c’è Rene Haas, ex dirigente di NVIDIA e attuale CEO di Arm). Quest’ultima opzione è stata suggerita da Scott Bessent durante un intervista a Fox News.

Secondo il Segretario del Tesoro è necessario un drastico rinnovamento della leadership per tagliare i ponti con il passato. Bessent vuole sapere da NVIDIA se ha intenzionalmente ignorato o facilitato la vendita delle sue GPU a società fittizie (molte sono a Singapore, tra cui Megaspeed) che hanno quindi portato i chip AI in Cina.

Voglio tornare a soffermarmi su quella che era la cultura in NVIDIA. Hanno spinto per effettuare queste vendite, apparentemente illecite, al fine di gonfiare i ricavi e gli utili? Credo che, nei prossimi 10 giorni, il consiglio di amministrazione e i consulenti legali esterni debbano fornirci delle risposte.

Bessent ha aggiunto che il Dipartimento del Commercio doveva inserire Megaspeed nella sua blacklist. Altri funzionari dell’amministrazione Trump hanno accusato il Segretario Howard Lutnick di aver favorito la vendita dei chip di NVIDIA in Cina. I democratici hanno chiesto il suo licenziamento, accusandolo di corruzione. Nei prossimi giorni dovrà testimoniare al Congresso.

Attualmente, l’esportazione delle GPU H200 di NVIDIA richiede un’autorizzazione (licenza) del Dipartimento del Commercio, ma le aziende cinesi aggirano le restrizioni acquistando i chip o noleggiando la capacità di calcolo da paesi terzi. Diversi legislatori (democratici e repubblicani) spingono per l’approvazione di leggi che rafforzano le restrizioni.

Una proposta denominata Remote Access Security Act, ferma al Senato da gennaio, prevede il divieto di accesso ai chip attraverso servizi cloud fuori dalla Cina. Alcuni misure potrebbero essere incluse nel National Defense Authorization Act. La legge che stabilisce i fondi per il Dipartimento della Difesa non dovrebbe essere bloccata dal potere di veto di Donald Trump.