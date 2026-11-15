Musk vuole il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA

Come è noto, Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni in seguito alla scoperta delle sue relazioni extraconiugali (solo una confermata dal diretto interessato). Al suo posto è stata nominata Colette Kress (attuale Chief Financial Officer), in attesa di trovare il nuovo CEO. Elon Musk è il primo firmatario di una petizione, con la quale viene chiesto al consiglio di amministrazione di reintegrare Huang.

Oltre 150.000 persone dalla parte di Huang

Al momento oltre 150.000 persone hanno firmato la petizione. Ci sono ex e attuali dipendenti di NVIDIA, azionisti, partner e semplici supporter. Tra i primi firmatari si possono leggere Elon Musk (CEO di SpaceX e Tesla), Amjad Masad (CEO di Replit), Tim Sweeney (CEO di Epic Games), Garry Tan (CEO di Y Combinator) e Gavin Baker (CIO e Managing Partner di Atreides Management), tutti azionisti dell’azienda californiana.

Le firme di Musk e Sweeney sono state confermate dai diretti interessati. Rispondendo ad un utente su X, il CEO di Epic Games ha svelato che il suo nome era stata già usato. In pratica non viene verificata l’identità delle persone. Ciò significa che molte firme sono false. Gli organizzatori hanno comunicato che verranno rimosse.

I firmatari chiedono al consiglio di amministrazione di reintegrare Jensen Huang in attesa che l’indagine indipendente faccia luce sui fatti, a meno che non ci siano prove convincenti per dimostrare che il suo allontanamento sia nell’interesse di NVIDIA. Viene insinuato che Huang sia stato spinto alle dimissioni, senza un giusto processo. Chiedono inoltre di fornire una spiegazione pubblica e dare a Huang l’opportunità di rispondere prima della decisione finale.

Oltre che davanti al consiglio di amministrazione, l’ex CEO dovrà testimoniare al Congresso, in quanto la relazione con la presunta spia cinese (Alice Huang) potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale (anche l’FBI ha avviato un’indagine).

Ieri sera, Elon Musk ha sottolineato che molte trattative con i fornitori sono state effettuate da Huang con una stretta di mano, senza un contratto scritto. Con il suo addio, alcune di esse andranno perse.