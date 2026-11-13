Jensen Huang: terza relazione extraconiugale e indagini

A poche ore dalle sue dimissioni, Reuters riporta che Jense Huang ha avuto una terza relazione extraconiugale. Anche stavolta si tratta di una dipendente di NVIDIA, ma non è stato rivelato il nome. Lo scandalo potrebbe avere importanti ripercussioni anche per l’amministrazione Trump. Sono state infatti avviate diverse indagini e anche il Segretario al Commercio rischia il posto.

Scambio di “regali” tra Huang e Trump?

Jensen Huang ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale, senza però fare il nome di Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed e presunta spia cinese del Ministero della Sicurezza di Stato. Prima delle dimissioni del CEO, il consiglio di amministrazione aveva avviato un’indagine per verificare un eventuale accesso a informazioni riservate. L’addio di Jensen Huang è stato comunicato dopo la scoperta di una seconda relazione extraconiugale con Kimberly Powell, Vice Presidente dalla divisione healthcare di NVIDIA.

Due fonti di Reuters hanno rivelato ieri sera che l’ex CEO ha avuto un’altra relazione extraconiugale con una seconda dipendente di NVIDIA (non è stato divulgato il nome). Ciò rappresenta una grave violazione del codice di condotta dell’azienda. Secondo Bloomberg, Huang ha ammesso i propri errori.

Molti dirigenti di altre aziende hanno sottolineato che il consiglio di amministrazione non doveva accettare le dimisisoni e che si tratta di “triste giorno”. Rispondendo ad un utente su X, Elon Musk ha scritto che sarebbe un onore assumere Huang. Sulla spy story sono in corso diverse indagini, ma al momento FBI, CIA e ODNI ( Office of the Director of National Intelligence) non hanno ancora prove delle attività di spionaggio di Alice Huang.

L’ex CEO di NVIDIA ha accettato di testimoniare al Congresso prima del Giorno del Ringraziamento (26 novembre). Un senatore ha chiesto a Huang di testimoniare anche all’inizio di dicembre. Verrà ascoltato anche Howard Lutnick (Segretario al Commercio).

Quest’ultimo potrebbe diventare il “capro espiatorio”. Secondo le fonti di Reuters, Lutnick non ha inserito nella blacklist del Dipartimento diverse aziende cinesi che hanno acquistato le GPU di NVIDIA. Due senatori democratici hanno inviato una lettera a Lutnick per chiedere informazioni sui legami tra l’amministrazione Trump e l’azienda californiana.

Viene ipotizzato una scambio di “regali”. Trump ha consentito l’esportazione delle GPU H200 in Cina per incassare il 25% sulle vendite (sotto forma di dazio) e il Dipartimento del Commercio ha sospeso l’indagine su Megaspeed. La licenza per l’esportazione sarebbe stata concessa dopo la donazione di 26 milioni di dollari fatta da Huang e NVIDIA per i progetti personali di Trump, tra cui la costruzione della sala da ballo alla Casa Bianca.