Il mea culpa di Jensen Huang, Trump vuole Tim Cook al suo posto

Colette Kress è la nuova CEO ad interim di NVIDIA. È questo il risultato di una decisione presa in tutta fretta, dopo giorni segnati dalle notizie sulla relazione extraconiugale del suo predecessore con una presunta spia cinese (Alice Huang) e sulla vendita dei chip in Cina, nonostante le restrizioni. L’impero da migliaia di miliardi di dollari è stato scosso dalla più antica delle debolezze umane.

Jensen Huang, il pentimento dell’ex CEO

Come riportato da Bloomberg, chi ha frequentato Jensen Huang negli ultimi giorni racconta di aver visto un uomo ben diverso da quello che abbiamo osservato sul palco degli eventi, risoluto e determinato. Al suo posto, una persona rassegnata, che ripete di continuo espressioni come fa nulla e non mi importa , arrivando ad autodefinirsi a piece of sh*t (la traduzione non è necessaria).

Trump ha proposto Tim Cook per NVIDIA

Non poteva non dire la sua a proposito di quanto sta accadendo anche Donald Trump, che attraverso il social Truth ha invocato la nomina di Tim Cook a nuovo CEO di NVIDIA, perché solo una leggenda può sostituire una leggenda (solo lo scorso anno voleva smantellare l’azienda). Huang è tra coloro premiati alla Casa Bianca durante il summit Science: A New Golden Age, insieme a Elon Musk, Sergey Brin, Lisa Su, Michael Dell e Satya Nadella.

I due si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi. Durante la chiamata, il Presidente USA ha consigliato all’ormai ex amministratore delegato (nonché tredicesimo uomo più ricco al mondo) di tenere duro e di lottare per rimanere in carica.

Dalla prima lettera di Colette Kress ai dipendenti