Donald Trump voleva smantellare NVIDIA per garantire più concorrenza nel mercato dei chip AI. La “confessione” del Presidente degli Stati Uniti è stata resa nota pubblicamente dall’interessato durante un evento relativo al nuovo AI Action Plan. Il Financial Times ha intanto scoperto che le GPU più potenti di NVIDIA sono arrivate lo stesso in Cina.

Trump non conosceva NVIDIA

NVIDIA è la prima azienda quotata in Borsa a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari. Tale valore è stato ottenuto proprio grazie al quasi monopolio nel settore dei chip AI. Nonostante ciò, Donald Trump ha ammesso di non aver mai sentito il nome dell’azienda, né quello del CEO (Jensen Huang).

Durante un evento a Washington ha dichiarato che, dopo essere stato informato da un consulente, voleva smantellare NVIDIA per creare maggiore concorrenza, ma ha successivamente cambiato idea. Recentemente, Huang è riuscito ad ottenere la licenza per esportare nuovamente le GPU H20 in Cina. Il Segretario al Commercio (Howard Lutnick) ha sottolineato che si tratta solo del quarto migliore chip AI, quindi non offre una potenza elevata.

L’amministrazione Trump aveva vietato l’esportazione delle GPU H20 a metà aprile. Durante un’intervista alla CNN, il CEO Jensen Huang ha dichiarato che i militari cinesi non utilizzeranno le tecnologie statunitensi perché l’approvvigionamento potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento. In realtà, come scoperto dal Financial Times, i distributori cinesi hanno venduto migliaia di GPU B200 (le più potenti in assoluto), oltre alle GPU H100 e H200, dopo l’entrata in vigore del divieto all’esportazione delle GPU H20.

I chip AI sono venduti in rack, ognuno dei quali contiene 8 GPU B200. Devono essere solo collegati ai server. Nelle foto e nei video pubblicati dal Financial Times si vedono rack di ASUS, Dell e Supermicro. Le aziende hanno dichiarato che rispettano le restrizioni statunitensi. Le GPU arrivano da altri paesi, tra cui Malaysia e Thailandia. Il mercato nero è molto fiorente e i guadagni sono elevati (un rack con 8 GPU B200 costa circa 490.000 dollari).