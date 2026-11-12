Jensen Huang si è dimesso, Colette Kress è la nuova CEO

Il Wall Street Journal aveva previsto il possibile licenziamento. Jensen Huang ha invece comunicato le sue dimissioni con effetto immediato al consiglio di amministrazione. La nuova CEO ad interim è Colette Kress, attuale Vice Presidente Esecutiva e Chief Financial Officer di NVIDIA. È stato inoltre scelto il primo Presidente del CdA: Harvey C. Jones, ex CEO di Synopsys.

Inizia la ricerca del nuovo CEO

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito aziendale ci sono solo due righe di ringraziamento per l’ex CEO. In questi casi viene anche riportata una dichiarazione del diretto interessato. Invece ci sono solo quelle di Colette Kress e Harvey C. Jones. Sembrerebbe quindi che la “separazione” non sia avvenuta con modalità amichevoli. Molto probabilmente il comportamento di Jensen Haung è stato ritenuto ingiustificabile e un grave danno di immagine.

L’ex CEO ha ammesso la relazione extraconiugale con Alice Huang (ex dirigente di Megaspeed) che, secondo l’intelligence statunitense, era una spia del Ministero della Sicurezza di Stato. Il New York Times ha scoperto una seconda relazione extraconiugale con Kimberly Powell, Vice Presidente dalla divisione healthcare di NVIDIA. Alcuni investitori hanno presentato una denuncia per possibile frode finanziaria. Dopo l’annuncio delle dimissioni, il valore delle azioni è diminuito del 14%. NVIDIA ha perso oltre 600 miliardi di dollari di capitalizzazione (ora è circa 3.800 miliardi).

L’addio di Jensen Huang ha comportato anche una modifica della struttura aziendale. Il primo Presidente del consiglio di amministrazione della storia di NVIDIA è Harvey C. Jones, ex CEO di Synopsys. Colette Kress è stato scelta come CEO temporaneo. Coprirà il ruolo fino alla nomina del successore permanente di Huang. La ricerca è già iniziata e verranno considerati candidati interni ed esterni. Le novità sono già state comunicate alla SEC.

Tra i “papabili” ci sono Ian Buck (Vice Presidente della divisione hyperscale and high-performance computing di NVIDIA), Rene Haas (ex dirigente di NVIDIA e attuale CEO di Arm), Johny Srouji (Chief Hardware Officer di Apple) e Lisa Su (attuale CEO di AMD, nonché cugina di Huang).

Queste sono le poche parole riservate all’ex CEO:

Il contributo di Jensen a NVIDIA è profondo. NVIDIA è una delle aziende tecnologiche di maggior impatto al mondo. Il consiglio di cmministrazione e l’azienda ringraziano Jensen per il suo inestimabile contributo, sia all’azienda che al settore.

Aggiornamento: secondo Donald Trump, l’unico che può sostituire Jensen Huang è Tim Cook, casualmente un altro dirigente “amico”.