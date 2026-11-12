NVIDIA: Jensen Huang verrà licenziato, chi sarà il nuovo CEO?

Dopo oltre 30 anni, la storia di Jensen Huang con NVIDIA è terminata. Secondo il Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione dovrebbe annunciare il licenziamento del co-fondatore e CEO. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la scoperta di una seconda relazione extraconiugale con una dirigente dell’azienda californiana. Ciò rappresenta una grave violazione del codice di condotta.

Chi sarà il nuovo CEO di NVIDIA?

Jensen Huang ha ammesso pubblicamente la sua relazione con Alice Huang (ex dirigente di Megaspeed), considerata dall’intelligence statunitense una spia cinese che lavora per il Ministero della Sicurezza di Stato. Il CEO ha chiesto scusa alla moglie e garantito la piena collaborazione all’indagine avviata dal consiglio di amministrazione (un’indagine è stata avviata anche dall’FBI).

Cinque ex dipendenti di NVIDIA hanno svelato al New York Times che Jensen Huang ha avuto una relazione extraconiugale con Kimberly Powell, Vice Presidente dalla divisione healthcare. Durante la conferenza GTC di marzo a San Jose, un passante ha ripreso con il telefono Huang e Powell mentre si scambiavano atteggiamenti affettuosi all’interno di un hotel. Gli addetti alla sicurezza del CEO si sono accorti della sua presenza, lo hanno fermato e gli hanno chiesto di firmare un accordo di riservatezza.

In base al codice di condotta dell’azienda sono assolutamente vietate relazioni sentimentali tra i dipendenti. In questo caso, la situazione è ancora più grave in quanto Huang è il capo della Powell. Il consiglio di amministrazione ha quindi convocato una riunione di emergenza. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma secondo il Wall Street Journal, Huang verrà licenziato.

Il CEO è diventato una vera e propria celebrità, in quanto partecipa a quasi tutti gli eventi pubblici indossando le famose giacche di pelle. Sotto la sua guida, NVIDIA è diventata il leader mondiale nel settore dell’intelligenza artificiale e l’azienda con la maggiore capitalizzazione del mercato. Ha raggiunto un picco di quasi 6.000 miliardi di dollari (attualmente è circa 4.200 miliardi).

I recenti eventi non erano ovviamente previsti. NVIDIA non ha un piano di successione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe quindi nominare un CEO temporaneo durante la ricerca di quello permanente. Tra i candidati interni ci sono Colette Kress (Chief Financial Officer) e Ian Buck (Vice Presidente della divisione hyperscale and high-performance computing). Uno dei candidati esterni è Rene Haas, ex dirigente di NVIDIA e attuale CEO di Arm.

Aggiornamento: un altro possibile candidato esterno è Johny Srouji, Chief Hardware Officer di Apple.