Claude Meetings partecipa alle riunioni su Google Meet

Si chiama Claude Meetings e, da quello che racconta l’azienda, prende appunti e intanto si mette già a fare le cose di cui si sta discutendo. Claude compare nella riunione come partecipante visibile e lascia un avviso nella chat, per far sapere a tutti che è lì. Se tra i presenti ci sono persone esterne all’azienda, può entrare solo con il via libera di un amministratore.

C’è però un “ma”. Per ora funziona soltanto su Google Meet, mentre Teams e Zoom restano fuori dalla porta. E siamo in beta, riservata agli abbonamenti Team ed Enterprise. Chi lavora da solo con un piano personale per ora deve arrangiarsi.

Cosa fa Claude Meetings

Claude prende appunti, ovviamente, ma fa altro. Risponde nella chat alle domande dei partecipanti. Se qualcuno dice ad esempio: ma quanto abbiamo fatto di fatturato il trimestre scorso? , va a pescare il numero nelle app collegate al proprio account, invece di lasciare che la risposta sia qualcosa di vago. Poi abbozza piani d’azione e stabilisce scadenze. Spesso il vero lavoro della riunione sta proprio lì.

Dopo la call, tutto finisce su claude.ai: appunti e documenti prodotti durante l’incontro. Anthropic dice di usarlo da circa due mesi in quasi tutte le riunioni interne, parola di Nicholas Lin, il responsabile di prodotto che si occupa del lavoro d’ufficio. Un’azienda che testa il prodotto su sé stessa è un buon segno. Resta da vedere quanto siano diverse le riunioni di chi quell’AI la sviluppa da quelle di un’azienda qualunque di logistica.

La lavagna che si riempie da sola

A questo si aggiunge Claude Whiteboards, una lavagna condivisa, in beta per tutti gli abbonamenti a pagamento. Se la riunione riguarda l’organizzazione di un progetto, si affida a Claude e lui la compila man mano che si parla. È possibile anche dirgli a voce di raggruppare le idee per tema o di segnalare i passaggi dimenticati.

Gli assistenti AI per le riunioni non mancano. Su Teams Microsoft ha Facilitator, che prende appunti per tutto il gruppo e risponde in chat alle domande rimaste in sospeso, ma solo per chi paga Microsoft 365 Copilot. Google ha Gemini, che manda il resoconto degli incontri su Meet e avvisa i partecipanti quando comincia a scrivere.

La promessa di Anthropic è di spingersi oltre: portare il gruppo dalla discussione all’esecuzione senza aspettare che la riunione finisca. Da vedere.

Nello stesso giro arriva Claude Sheets, un foglio di calcolo in beta per tutti gli abbonamenti a pagamento. Chiude il quadro Claude Data, il vecchio Claude Dashboards, ora aperto a tutti. Raccoglie i dati dai software di gestione dei clienti e li trasforma in dashboard.