GPT-Live: cambia la modalità vocale di ChatGPT

Le modalità vocali Standard e Avanzata di ChatGPT, Ll11 dicembre 2026 usciranno di scena per lasciare tutto a GPT-Live.

Inizialmente, la modalità vocale Standard convertiva la voce in testo, affidava l’elaborazione al modello linguistico e trasformava la risposta in audio. Con la modalità avanzata, arrivata nel 2024, OpenAI ha eliminato questi passaggi intermedi, rendendo le conversazioni più rapide e naturali. Restava però un limite, gli scambi avvenivano a turni, e l’assistente doveva aspettare che l’utente finisse di parlare prima di rispondere.

Con GPT-Live, introdotto a luglio, il dialogo diventa simultaneo. La tecnologia full-duplex permette al sistema di ascoltare mentre parla, gestire interruzioni e accettare correzioni in tempo reale. Per le domande più impegnative può inoltre coinvolgere i modelli testuali più potenti di OpenAI, senza dover interrompere la conversazione.

We’re retiring Advanced and Standard voice from ChatGPT Voice on December 11, 2026. In July, we introduced GPT-Live, our latest voice model that combines natural conversation with frontier intelligence. Since then, voice usage has nearly doubled, and virtually all people using… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) November 10, 2026

ChatGPT ritira le modalità vocali Standard e Avanzata, cosa cambia con GPT-Live

Secondo OpenAI, da luglio l’uso della voce su ChatGPT è quasi raddoppiato, e la maggior parte di chi parla con il chatbot usa già GPT-Live. Da qui la decisione di mettere in pensione i vecchi modelli e concentrare gli sforzi su uno solo.

Ecco le date da segnare: le notifiche agli utenti partiranno il 10 novembre 2026. Le modalità vocali Standard e Avanzata resteranno disponibili fino all’11 dicembre, quando verranno rimosse da Impostazioni > Voce. Da quel momento, chi le utilizza passerà automaticamente a GPT-Live.

Le conversazioni precedenti resteranno nella cronologia e potranno essere riprese via testo o con GPT-Live. Fanno eccezione i video in diretta e la condivisione dello schermo, che continueranno a usare la modalità vocale Avanzata perché GPT-Live non supporta queste funzioni. Anche i GPT personalizzati manterranno la vecchia modalità vocale fino all’11 dicembre. Per il periodo successivo, però, non è ancora chiaro come verranno gestite queste funzionalità.

Gli utenti protestano

La maggior parte degli utenti non è affatto contenta di questo cambiamento. Chi usa la modalità vocale Standard la difende perché dà risposte più dettagliate e si aggancia meglio alla conversazione scritta. GPT-Live, dicono i critici, interrompe di continuo, perde il filo e quando risponde spesso dice meno di quanto servirebbe. Per chi usa la voce per ragionare su cose complesse, dettare idee o esplorare un tema, la rapidità non basta. Se la profondità evapora, che te ne fai della velocità? Qualche abbonato a pagamento ha anche minacciato di disdire.

La risposta di OpenAI

L’azienda ammette che parte del pubblico preferisca lo stile delle modalità vocali Standard e Avanzata, e dice di lavorare per migliorare la profondità delle risposte, la continuità della conversazione e la personalizzazione di GPT-Live, usando ciò che ha imparato dai modelli vecchi. Staremo a vedere…