Una war room per il ritorno di Jensen Huang a CEO di NVIDIA

Il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA è più di un’ipotesi remota. È quel che chiedono alcuni CEO come Elon Musk e pare che il diretto interessato ci stia pensando seriamente, nonostante le dimissioni annunciate solo pochi giorni fa. Un nuovo articolo del Financial Times rende note discussioni in corso con alcune persone del suo entourage.

Possibile il ritorno di Jensen Huang a CEO NVIDIA

La testata fa riferimento a una vera e propria war room composta da dirigenti della Silicon Valley e allestita con l’obiettivo di riportare l’amministratore delegato al suo posto. Le presunte relazioni extraconiugali, una delle quali con la presunta spia cinese Alice Huang, non sono ritenute motivo sufficiente per allontanare l’uomo che ha costruito un impero da migliaia di miliardi di dollari.

Anche la Casa Bianca si è già espressa in suo favore, con Donald Trump che lo ha invitato a tener duro e non lasciare la nave. Una delle persone impegnate per il suo ritorno afferma che l’iniziativa è appoggiata dallo stesso Huang.

Al momento, alla guida di NVIDIA c’è Colette Kress (già Chief Financial Officer), con un ruolo però ad interim. Pare che negli ultimi giorni sia stato avvicinato Rene Haas, attuale CEO di Arm, per affidargli il compito in modo definitivo. Intanto, la fotografia di Huang è scomparsa dalla pagina del sito ufficiale NVIDIA dedicata ai dirigenti.

Quali sono i prossimi possibili sviluppi? I membri della war room potrebbero valutare di lasciare che le acque si calmino prima di annunciare la loro mossa. Il clamore mediatico suscitato dalla scoperta della relazione extraconiugale andrà scemando, è inevitabile. E una volta spostati i riflettori lontani dalla vicenda, avanzare al consiglio di amministrazione la proposta del reintegro potrebbe essere più semplice, contando sul sostegno di una parte degli azionisti che, nel corso degli ultimi anni, hanno beneficiato della forte crescita dell’azienda.