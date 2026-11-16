Nuove restrizioni USA: vietato l'accesso remoto ai chip AI

Il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso una nuova regola per impedire di aggirare le restrizioni sulle esportazioni di chip AI. Vieta in pratica alla Cina l’accesso remoto ai server che si trovano in paesi terzi, come evidenziato da Bloomberg. Ciò potrebbe avere conseguenze per i profitti di NVIDIA. Nonostante gli ultimi eventi, l’amministrazione Trump potrebbe designare l’azienda californiana come “AI national champion”.

Obbligo di nuove licenze per cinque paesi

L’esportazione dei chip AI, tra cui le GPU H200 di NVIDIA, viene autorizzato dal Dipartimento del Commercio. Non possono essere vendute alle aziende, organizzazioni e università (quasi tutte cinesi) inserite nella cosiddetta Entity List. Come riporta il Wall Street Journal, l’azienda californiana ha ottenuto enormi profitti dall’esportazione dei chip ai provider cloud che si trovano in Malesia, Singapore e Indonesia.

Questi clienti hanno realizzato data center con le GPU di NVIDIA e noleggiano la capacità di calcolo alle aziende cinesi. Ci sono inoltre società fittizie in Cina (gli uffici sono vuoti) che hanno ottenuto una licenza dal Dipartimento del Commercio. Diversi politici democratici hanno accusato il Segretario Howard Lutnick di aver minato la sicurezza nazionale, consentendo l’accesso a tecnologie statunitensi.

In attesa di una legge del Congresso, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio ha rilasciato una nuova regola, scritta in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro e il Consiglio di Sicurezza Nazionale, per impedire l’accesso remoto ai chip AI.

Nel comunicato stampa viene evidenziato che il rapido progresso nel cloud computing ha reso possibile accedere da remoto a capacità di calcolo avanzate tramite data center situati al di fuori dei paesi soggetti alle restrizioni sulle esportazione da parte degli Stati Uniti. La nuova regola dovrebbe garantire che le restrizioni sull’accesso a tecnologie statunitensi sensibili non possano essere aggirate mediante accesso remoto a data center situati in paesi terzi.

Nel documento (PDF) è scritto che sarà obbligatoria la licenza per l’esportazione dei chip AI in Brasile, Indonesia, Malesia, Thailandia e Singapore. NVIDIA rischia quindi di perdere una buona fetta di clienti. L’annuncio previsto entro la prossima settimana, come riportato dal Wall Street Journal, sembra però andare nella direzione opposta.

Il Segretario del Commercio dovrebbe designare NVIDIA, Amazon, Microsoft, Anthropic e OpenAI come “AI national champions“. Grazie a questa iniziativa, le aziende possono ottenere approvazioni accelerate per le licenze di esportazione di chip e altre tecnologie, sostegno governativo per le loro attività all’estero e accesso a finanziamenti federali.