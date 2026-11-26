Elon Musk ha scritto un post su X, di quelli brevi che lui fa passare per cose da niente, e ha messo sul tavolo un regalo da circa 18 miliardi di dollari.

Musk regala due azioni SpaceX a ogni bambino americano: come funziona

La mossa arriva alla vigilia del Ringraziamento. Musk ha scritto che ogni bambino d’America riceverà due azioni SpaceX: una dall’azienda e una da lui, di tasca propria. Più o meno nelle stesse ore SpaceX incassava negli Stati Uniti l’ok per mettere in orbita fino a un milione di satelliti, destinati a data center nello spazio. Capita raramente che tutto torni così bene.

La storia, in realtà, era già cominciata a ottobre. Allora Musk aveva promesso una sola azione a testa, e aveva aggiunto che sarebbe stata la prima di molte. Ora ha raddoppiato la posta.

Gli americani sotto i 18 anni sono circa 73 milioni. Mercoledì l’azione SpaceX ha chiuso a 127,44 dollari. Si moltiplica, si arriva a un numero che sta tra i 18 e i 18,6 miliardi, e a quel punto una calcolatrice normale comincia a sudare.

Va detto che Musk non paga tutto di tasca sua. Metà arriva dall’azienda, con azioni di nuova emissione, quindi il conto lo dividono in qualche modo anche gli altri azionisti. Il resto è suo. Con un patrimonio stimato attorno agli 824 miliardi, la sua metà pesa all’incirca l’1%: per lui sono spiccioli.

Quando arrivano

Il calendario ha due scadenze. La prima azione, quella di SpaceX, dovrebbe essere trasferita a dicembre. La seconda, quella personale di Musk, aspetta giugno del 2027, quando scadrà il suo periodo di lock-up. È il vincolo che impedisce ai grandi azionisti di vendere dopo la quotazione in Borsa, arrivata proprio a giugno 2026.

Da quanto riportato, SpaceX darà un’azione di Classe A ai conti già attivi del programma «Trump Account», i conti di risparmio con vantaggi fiscali pensati per i minori. Quindi il bambino deve avere un conto. Inoltre, le azioni non si potrebbero vendere per cinque anni. Insomma, non è il biglietto della lotteria che si incassa al bar.

Generosità, o un’armata di piccoli azionisti?

Un analista di Mitrade, Christopher Brankin, ipotizza che l’operazione serva a costruire una base massiccia e duratura di azionisti individuali. Ha senso: milioni di piccoli proprietari, magari affezionati, rendono più difficile una scalata ostile e si comportano meno nervosamente degli investitori istituzionali. Hanno più pazienza per i grandi investimenti di lungo periodo. E SpaceX, che vuole colonizzare lo spazio, di pazienza e investimenti lunghi ne avrà bisogno.

E la fusione con Tesla?

Le due società stanno valutando l’ipotesi: hanno formato comitati speciali di amministratori indipendenti, con tanto di consulenti, ma per ora nessun accordo è stato annunciato. Per Tesla servirebbe anche il voto degli azionisti, e Musk stesso ha ammesso che potrebbe non passare. Se la fusione arriverà, gli azionisti nuovi di zecca (i bambini) si ritroveranno in un gruppo ancora più grosso. Ma al momento è una trattativa, non un fatto.