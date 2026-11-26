Come anticipato a fine ottobre, Elon Musk vuole unire SpaceX e Tesla. Secondo le fonti del Financial Times sono stati scelti cinque direttori per guidare le due commissioni che gestiranno le procedure amministrative e finanziarie. In base alla attuale capitalizzazioni di mercato, la nuova azienda dovrebbe avere un valore di circa 3.500 miliardi di dollari e potrebbe essere inclusa nell’indice azionario S&P 500.

Interessi e asset comuni

Per valutare l’eventuale fattibilità della fusione sono stati scelti cinque direttori che guideranno le due commissioni. Quelli di SpaceX sono Roelof Botha e Randy Glein, mentre quelli di Tesla sono Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung. Tutti hanno legami di lunga data con Elon Musk e avranno un compito arduo: delineare le modalità per integrare le due realtà aziendali, ottenere il consenso degli azionisti e tutelarsi da eventuali cause legali intentate dagli investitori.

Le due commissioni hanno ingaggiato consulenti, tra cui Morgan Stanley e Goldman Sachs per SpaceX e Evercore per Tesla, che dovranno perfezionare i modelli finanziari destinati a costituire la base delle loro posizioni negoziali. Le banche hanno iniziato ad esaminare gli asset comuni, come i modelli AI, la progettazione di chip e i data center, insieme alle possibili sinergie in determinati settori (razzi, robotica e pannelli solari). Le due parti dovranno anche definire un equo rapporto di cambio per le azioni di SpaceX e Tesla.

Musk è CEO di entrambe le aziende, quindi non parteciperà alle discussioni. L’eventuale fusione dovrà essere approvata da almeno il 50% degli azionisti di Tesla. Se avrà successo, Musk avrà il controllo di maggioranza del gruppo risultante. Attualmente ha circa l’84% dei voti in SpaceX, mentre in Tesla ne possiede solo un quinto. Secondo Bloomberg, la fusione dovrebbe avvenire entro fine dicembre o inizio 2027. Ovviamente, l’operazione finanziaria dovrà essere approvata dalle autorità antitrust.