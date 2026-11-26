Sappiamo che per il nuovo IT-Wallet è necessaria la CIE (carta di identità elettronica): la versione attuale accessibile con SPID rimarrà disponibile solo fino al luglio 2027. Questo metodo di autenticazione, che fino a oggi è stato il più utilizzato dagli italiani per gestire l’identità digitale, non andrà comunque in pensione, perlomeno non subito. Anzi, è in arrivo una novità importante in merito, nel nome della sicurezza.

Un solo SPID a testa, verifica con ANPR

L’ufficialità è giunta con il Consiglio dei Ministri di mercoledì 25 novembre. Nel comunicato stampa pubblicato si legge che sono stati resi più rigorosi i requisiti per il rilascio . L’obiettivo dichiarato è quello di innalzare il livello di protezione. In che modo? Ne riprendiamo un passaggio.

Ciascuna persona può essere titolare di una sola identità SPID a uso personale, ferma restando la disciplina delle identità a uso professionale.

Uno SPID a testa per i privati, dunque, non di più. Il controllo viene eseguito dagli identity provider in fase di erogazione, dopo aver ricevuto la richiesta, verificando i dati presenti nella piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Obiettivo: contrastare la truffa del doppio SPID

Su queste pagine abbiamo scritto più volte della cosiddetta truffa del doppio SPID. È una tipologia di raggiro che fa leva proprio sulla possibilità di richiedere più credenziali. Ha colpito in particolare i dipendenti statali, tanto da richiedere un intervento di NoiPA.

Il passaggio alla CIE, una volontà del Governo

Fin dal suo insediamento, il Governo ha deciso di puntare sulla CIE come strumento principale per la gestione dell’identità digitale. E quanto visto con il nuovo IT-Wallet lo conferma. Va detto che nemmeno la carta di identità elettronica è invulnerabile: proprio oggi il Computer Emergency Response Team di AgID ha confermato che è in corso una campagna di phishing interattivo che punta a rubare le credenziali dei cittadini. Restando in tema, se devi recuperare i codici PUK e PIN puoi seguire la nostra guida.