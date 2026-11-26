Da poche ore è attivo IT-Wallet, il portafoglio digitale che richiede obbligatoriamente l’autenticazione con CIE (Carta di Identità Elettronica). Con un tempismo quasi perfetto è iniziata una nuova campagna di phishing che sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate per rubare le credenziali e quindi l’identità digitale degli utenti italiani.

Phishing in tempo reale con pannello di controllo

Attualmente è ancora possibile accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con lo SPID, ma prima o poi diventerà obbligatorio l’uso della CIE. I cybercriminali hanno già iniziato a prendere di mira la CIE, dopo numerose campagne di phishing ai danni degli utenti che usano lo SPID.

Gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) hanno scoperto ieri una falsa pagina che riproduce quella di autenticazione dell’Agenzia delle Entrate. L’interfaccia è praticamente identica a quella legittima, quindi ci sono i tre metodi di login: numero CIE/codice fiscale/email + password, scansione del codice QR tramite app CieID e lettura carta con app CieID e smartphone con chip NFC.

L’obiettivo dei cybercriminali è rubare le credenziali CIE di livello 2, quindi anche il secondo fattore di autenticazione. A tale scopo è presente un pannello di controllo che permette di gestire le sessioni di phishing e interagire in tempo reale con la vittima tramite domande personalizzate. I cybercriminali possono richiedere informazioni personali e la verifica tramite email, SMS e app, oltre che simulare errori.

Il CERT-AgID ha scoperto che viene usato Telegram per ricevere le notifiche relative alle sessioni di phishing e accedere ai rispettivi pannelli di controllo per interagire con le vittime.

Il sito fasullo dell’Agenzia delle Entrate viene usato come esca. Dopo aver ottenuto le credenziali e quindi rubato l’identità digitale degli utenti, i cybercriminali possono accedere ad altri servizi e mettere in atto successive attività fraudolente. Il CERT-AGID ha informato le strutture competenti e chiesto la chiusura del dominio.