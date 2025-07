La truffa del doppio SPID colpisce gli statali: interviene NoiPA

Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione tornerà utile sapere che la piattaforma NoiPA ha implementato un controllo di sicurezza aggiuntivo, con l’obiettivo di evitare che qualcuno possa autenticarsi al loro posto sfruttando la tecnica del doppio SPID. Si tratta di un raggiro ormai ben noto e che abbiamo descritto tempo fa su queste pagine: per saperne di più rimandiamo all’approfondimento dedicato.

NoiPA: un OTP contro il raggiro del doppio SPID

Cosa cambia nel concreto? Se lo statale prova a effettuare l’autenticazione al portale con un metodo (SPID o CNS) diverso rispetto a quello utilizzato in precedenza, prima di ottenere l’accesso riceverà un codice OTP all’indirizzo email specificato nel proprio profilo. Solo dopo averlo inserito nell’apposito campo sarà consentito l’ingresso nell’area riservata. Questa procedura si applica anche a coloro che si collegano per la prima volta al sistema.

L’aggiornamento rafforza la sicurezza informatica degli utenti, mitigando i rischi legati al furto di identità digitale e contrastando in modo efficace i tentativi di frode informatica legati alla duplicazione dello SPID.

Stando al comunicato ufficiale, truffe di questo tipo sono state segnalate con una frequenza sempre maggiore nel corso degli ultimi mesi. Per rendersene conto è sufficiente sfogliare la sezione News del sito ufficiale: tutte le ultime pubblicazioni riguardano proprio il tema legato alla sicurezza dell’account (“Verifica sempre le attività del tuo account!”, “Proteggi il tuo SPID”).

Del problema legato alle vulnerabilità di SPID ha parlato di recente anche il sottosegretario Alessio Butti, indicando proprio le sue criticità come uno dei fattori che hanno portato a decidere per lo spegnimento progressivo, favorendo il passaggio alla carta di identità elettronica come unico strumento di gestione dell’identità digitale.

Non sfugge a nessuno che abbia manifestato tutta la sua vulnerabilità.

NoiPA è la piattaforma dedicata al personale della Pubblica Amministrazione, gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.