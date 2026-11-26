Parallelamente al procedimento avviato dalla Commissione europea per verificare il rispetto del Digital Services Act era in corso un’azione della rete CPC (Consumer Protection Cooperation) condotta dalle autorità nazionali di Belgio, Germania e Irlanda per il mancato rispetto delle leggi che tutelano i consumatori. Temu ha presentato una serie di impegni per migliorare le sue pratiche commerciali.

Otto promesse per tutelare i consumatori

Le rete CPC, in collaborazione con la Commissione europea, aveva notificato a Temu numerose pratiche commerciali che violavano il diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori. L’azienda cinese ha successivamente apportato varie modifiche a sito web e app. La rete CPC ha accettato oggi gli impegni per rispettare le norme europee. Questi sono gli otto principali:

Informazioni aziendali e assistenza clienti più chiare e accessibili , comprese maggiori opzioni di contatto per i consumatori, un servizio clienti telefonico e un chatbot disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

, comprese maggiori opzioni di contatto per i consumatori, un servizio clienti telefonico e un chatbot disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Ritiri, resi e rimborsi più facili , compreso il trattamento dei rimborsi entro 14 giorni e la fornitura di un modulo di recesso in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

, compreso il trattamento dei rimborsi entro 14 giorni e la fornitura di un modulo di recesso in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Recensioni dei consumatori più affidabili con una migliore protezione contro le recensioni false, compreso un rilevatore di recensioni false che controlla le recensioni prima della pubblicazione. Temu si è inoltre impegnata a fornire uno strumento di reporting facilmente accessibile e una maggiore trasparenza su come vengono valutate e classificate le recensioni con spiegazioni chiare su come vengono calcolate le valutazioni delle stelle.

con una migliore protezione contro le recensioni false, compreso un rilevatore di recensioni false che controlla le recensioni prima della pubblicazione. Temu si è inoltre impegnata a fornire uno strumento di reporting facilmente accessibile e una maggiore trasparenza su come vengono valutate e classificate le recensioni con spiegazioni chiare su come vengono calcolate le valutazioni delle stelle. Informazioni più chiare sui prezzi , compresa una chiara distinzione tra sconti effettivi, in cui il prezzo è stato effettivamente ridotto, e semplici confronti del prezzo con un prezzo di riferimento generale. Temu si è inoltre impegnata a mostrare chiaramente tutte le tasse e le commissioni applicabili prima del check-out.

, compresa una chiara distinzione tra sconti effettivi, in cui il prezzo è stato effettivamente ridotto, e semplici confronti del prezzo con un prezzo di riferimento generale. Temu si è inoltre impegnata a mostrare chiaramente tutte le tasse e le commissioni applicabili prima del check-out. Fine dei messaggi di vendita sotto pressione che spingono i consumatori a completare gli acquisti, come “quasi sold out”, sulla pagina principale di Temu e sugli elenchi dei prodotti.

che spingono i consumatori a completare gli acquisti, come “quasi sold out”, sulla pagina principale di Temu e sugli elenchi dei prodotti. Fine delle funzionalità di gamification forzata da tutte le versioni UE del sito web, dell’app e degli annunci pubblicitari, come quelle che hanno costretto i consumatori a giocare per accedere al marketplace.

da tutte le versioni UE del sito web, dell’app e degli annunci pubblicitari, come quelle che hanno costretto i consumatori a giocare per accedere al marketplace. Asserzioni ambientali più chiare e comprovate nel programma di donazioni ambientali.

nel programma di donazioni ambientali. Check-out più chiaro con un pulsante di conferma “ordine e pagamento” in tutte le versioni UE del sito web.

Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori monitoreranno il rispetto degli impegni. Se Temu non li rispetterà potranno adottare specifiche misure, tra cui l’applicazione di sanzioni in base al fatturato annuo negli Stati membri interessati.