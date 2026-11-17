La Commissione europea ha accertato un nuova violazione del Digital Services Act (DSA) da parte di Temu. L’azienda cinese non ha implementato misure efficaci per verificare il rispetto degli standard di sicurezza dei prodotti. Il sistema di moderazione non permette inoltre di prevenire la vendita e le sanzioni sono insufficienti. Temu rischia quindi un’altra multa dopo quella di fine maggio.

Scarsi controlli di Temu sui prodotti venduti

La sanzione di 200 milioni di euro è stata inflitta per non aver effettuato un’adeguata valutazione dei rischi associati alla vendita di prodotti illegali. Questa è una delle criticità indicate all’avvio dell’indagine. A fine ottobre sono stati accettati i rimedi alla violazione che portato alla multa.

Sempre in relazione alla vendita di prodotti illegali, la Commissione europea ha ora accertato che i controlli di Temu non verificano a sufficienza se i prodotti stessi siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’UE. In particolare:

Temu chiede ai venditori di fornire report di prova solo per una percentuale molto piccola di prodotti e, anche quando tale report è richiesto, spesso non viene controllato.

Sebbene Temu identifichi alcune categorie di prodotti come ad alto rischio (ad esempio giocattoli, elettronica, cosmetici), non attribuisce priorità nell’effettuare controlli fisici. Inoltre, la società spesso non ha dato seguito ai risultati dei controlli a campione, né ha aumentato le ispezioni in vista di una crescita delle inserzioni.

La Commissione ha inoltre rilevato che il sistema di moderazione dei contenuti di Temu non previene in misura sufficiente il rischio di diffusione di prodotti illegali. In dettaglio:

Il sistema di moderazione sembra concentrarsi principalmente sulle informazioni associate alla scheda di un prodotto e sul rispetto dei termini e delle condizioni di Temu, piuttosto che sulla sicurezza del prodotto in sé.

Il sistema usato per confrontare un’inserzione con altre precedentemente identificate come non conformi non considera a sufficienza il rischio legato a prodotti non sicuri.

Il numero di moderatori umani non è aumentato di pari passo con l’aumento del numero di inserzioni sulla piattaforma.

La Commissione ha infine rilevato che il sistema di sanzioni non è efficace, risulta eccessivamente frammentato e non costituisce un deterrente sufficiente per i venditori. In dettaglio:

Le sanzioni vengono applicate ai singoli store anziché al commerciante (un medesimo commerciante può gestire più store), quindi un commerciante il cui store sia stato chiuso può continuare a vendere attraverso gli altri suoi store.

I venditori possono commettere numerose gravi violazioni, tra cui la vendita di prodotti che non superano i controlli di sicurezza, prima che Temu sospenda uno qualsiasi dei loro store.

L’azienda cinese può ora esercitare il suo diritto alla difesa tramite accesso ai documenti e risposta scritta. Se le violazioni del DSA verranno confermate potrebbe essere inflitta una sanzione fino al 6% delle entrate globali annuali. L’indagine iniziata oltre due anni fa prosegue sulle altre criticità: design che crea dipendenza, sistema dei suggerimenti dei prodotti e accesso dei ricercatori ai dati pubblici.

Un portavoce ha dichiarato che l’azienda non concorda con le conclusioni preliminari della Commissione, ma spera di giungere ad una risoluzione amichevole.