C'è il primo via libera per la guida automatica di Tesla in Europa

Alla fine, aveva ragione Elon Musk. All’inizio dell’anno il numero uno di Tesla si è detto fiducioso per l’imminente arrivo in Europa della tecnologia Guida Automatica Completa (Supervisionata), in inglese Full Self Driving (Supervised). E così è stato: nel fine settimana l’autorità RDW dei Paesi Bassi ha dato il suo via libera all’utilizzo della tecnologia nel territorio. È la prima volta che accade nel vecchio continente.

La guida automatica di Tesla arriva in Europa

Non è un vero e proprio sistema di guida autonoma, anche se la volontà è quella di arrivarci. Come si può intuire dal nome, al momento richiede ancora la supervisione del conducente, che dev’essere pronto in qualsiasi momento ad assumere il controllo del veicolo in caso di necessità.

Gli altri paesi che fino a oggi hanno accolto Tesla FSD sono Stati Uniti, Canada, Cina, Messico, Porto Rico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. È molto probabile che se ne aggiungano altri in Europa in tempi brevi.

RDW racconta di aver sottoposto la tecnologia a oltre un anno e mezzo di test, sia all’interno di un ambiente controllato sia sulle strade pubbliche. Il suo utilizzo corretto […] contribuisce positivamente alla sicurezza stradale . L’autorità sottolinea che nel vecchio continente sono previste limitazioni più stringenti e criteri di sicurezza più elevati rispetto a quanto avviene oltreoceano.

L’Europa impone inoltre requisiti diversi e più rigorosi in materia di sicurezza e ambiente per l’omologazione dei veicoli. Un’altra differenza risiede nel fatto che i veicoli in Europa utilizzano versioni software diverse rispetto a quelli negli Stati Uniti. Le versioni software e le funzionalità delle auto statunitensi ed europee non sono quindi direttamente confrontabili.

Elon Musk torna a puntare sulle auto elettiche?

Dopo aver fermato la produzione di Model S e Model X, l’azienda pare in qualche modo essere tornata a concentrarsi sulle auto elettriche: potrebbe aver messo in cantiere un nuovo SUV compatto ed economico. Nell’ultimo periodo la strategia sembrava essersi concentrata principalmente sullo sviluppo di robotaxi e sui progetti legati alla robotica.