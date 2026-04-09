Tesla al lavoro su un nuovo SUV elettrico compatto ed economico

Dopo lo stop alla produzione di Model S e Model X imposto all’inizio dell’anno, Tesla si è messa al lavoro su una nuova auto: si tratta di un SUV compatto ed economico, naturalmente ad alimentazione 100% elettrica. È quanto riportato da Reuters, sulla base delle informazioni riferite da quattro fonti diverse ritenute a conoscenza del progetto. Tre di queste sostengono che sarà prodotto in Cina, una anche nelle fabbriche di Stati Uniti e in Europa.

Un SUV compatto prodotto in Cina per Tesla

Gli unici dettagli tecnici trapelati sono quelli che riguardano le dimensioni ridotte rispetto alla Model Y: 4,28 metri di lunghezza. Non sono note altre specifiche. Sappiamo però che l’azienda guidata da Elon Musk ha avviato i contatti con i fornitori di componenti nelle ultime settimane. Trascorrerà dunque diverso tempo prima di un eventuale annuncio ufficiale.

È quasi certa l’inclusione di sistemi per la guida autonoma, ma considerando le limitazioni che ancora interessano questa tecnologia in molti paesi (soprattutto a livello normativo) non dovrebbe trattarsi di una vera e propria self-driving car. Una scelta di questo tipo ne limiterebbe fortemente il potenziale in termini di commercializzazione.

Si è riacceso l’interesse per le auto elettriche

Ricordiamo che il progetto finalizzato a portare sul mercato una Tesla economica (nome in codice Model 2), rimasto a lungo in cantiere, è stato cestinato da Musk nel 2024. Allora, il CEO parlò in modo esplicito dell’intenzione di concentrarsi su robotaxi e robot per garantire un futuro sostenibile all’azienda. Forse la decisione è stata rivista.

Non è da escludere che possa aver influito quanto accaduto sullo scenario mondiale nell’ultimo mese, in seguito all’esplosione della guerra in Medio Oriente. Il forte rincaro dei carburanti ha riacceso l’interesse nei confronti delle auto elettriche, molti si sono messi alla ricerca anche di modelli usati. È un’opportunità che però andrebbe colta subito.