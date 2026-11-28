OpenAI ha accusato Apple di aver rubato segreti commerciali attraverso un ex dipendente e ostacolato l’accesso ai fornitori hardware che collaborano con entrambe le aziende. È in pratica una denuncia quasi speculare a quella presentata da Apple contro OpenAI all’inizio di luglio. L’esito dello scontro tra i due “ex amici” verrà deciso in tribunale.

Ex dipendenti e futuri dispositivi AI

Come è noto, OpenAI ha acquisito io Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive (ex Chief Design Officer di Apple), Scott Cannon, Evans Hankey e Tang Tan (ex Vice Presidente del gruppo Product Design di Apple). Quest’ultimo, diventato Chief Hardware Officer di OpenAI, avrebbe fornito diverse informazioni confidenziali di Apple al suo nuovo datore di lavoro. Simili accuse riguardano un altro ex dipendente di Apple (Chang Liu).

L’azienda di Cupertino ha quindi denunciato OpenAI, io Products e i due ex dipendenti per furto di segreti commerciali. In pratica, OpenAI avrebbe sfruttato queste informazioni per lo sviluppo dei futuri dispositivi AI. A metà ottobre, l’azienda guidata da Sam Altman ha affermato che un suo ex dipendente avrebbe mostrato uno di questi dispositivi ai dirigenti di Apple.

OpenAI ha quindi deciso di presentare una controdenuncia, accusando Apple di aver rubato i suoi segreti commerciali e di imporre ai dipendenti condizioni contrattuali che ostacolano il passaggio al diretto concorrente. Nella denuncia è scritto inoltre che Apple esercita pressioni e minaccia i fornitori che collaborano anche con OpenAI.

Questa è la dichiarazione di Apple:

La controdenuncia di OpenAI rappresenta un palese tentativo di distogliere l’attenzione dal merito della causa intentata da Apple, nell’ambito della quale a OpenAI è già stato imposto di cessare l’utilizzo di informazioni riservate di Apple. Questa vicenda riguarda il furto, l’accesso e l’utilizzo deliberati, da parte di dipendenti di OpenAI, di informazioni segrete e riservate di Apple relative a tecnologie, processi e prodotti non ancora annunciati; non si tratta, dunque, di una conservazione involontaria di informazioni di Apple.

Tutti i documenti relativi allo scontro legale, inclusa la controdenuncia di OpenAI presentata il 27 novembre, sono accessibili in questa pagina.