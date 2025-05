OpenAI acquisisce io, startup di Jony Ive

Le prime indiscrezioni risalgono al mese di aprile. Ieri è arrivata l’ufficialità. OpenAI ha acquisito io per circa 6,5 miliardi di dollari. I 55 dipendenti della startup fondata da Jony Ive (ex Chief Design Officer di Apple) aiuteranno l’azienda californiana nello sviluppo di prodotti AI, il primo dei quali dovrebbe essere annunciato nel 2026.

Una nuova generazione di computer AI

Circa due anni fa, OpenAI ha avviato una collaborazione con LoveFrom, azienda di designer e creativi fondata da Jony Ive nel 2019. L’ex Chief Design Officer di Apple ha fondato io nel 2024 per sviluppare i prodotti AI basati sul design di LoveFrom. Ora la startup e i suoi 55 dipendenti faranno parte di OpenAI. Ive non diventerà un dipendente di OpenAI, ma avrà importanti responsabilità creative. LoveForm continuerà a progettare dispositivi per altre aziende.

In un post pubblicato su X, Sam Altman scrive che l’obiettivo è creare una nuova generazione di computer basati sull’intelligenza artificiale. La definizione è piuttosto generica. Altman e Ive non hanno svelato praticamente nulla, specificando solo che non sarà uno smartphone.

Secondo il Wall Street Journal, il dispositivo sarà “screenless” (senza schermo) e non sarà un’indossabile (quindi niente occhiali smart). Questo è l’unico indizio offerto da Altmam e Ive:

Il prodotto sarà in grado di essere pienamente consapevole di ciò che accade intorno a un utente e della sua vita, sarà discreto, potrà stare in tasca o sulla scrivania e sarà il terzo dispositivo principale che una persona metterà sulla scrivania dopo un MacBook Pro e un iPhone.

Altman ha dichiarato che ci sarà una famiglia di dispositivi. Il primo prodotto AI dovrebbe essere annunciato all’inizio del 2026.