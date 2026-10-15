Ex dipendente ha svelato un prodotto di OpenAI a Apple?

OpenAI ha deciso di sfruttare il noto proverbio “la miglior difesa è l’attacco“, affermando che un ex dipendente ha rubato oltre 100 file relativi ad un prodotto in sviluppo (PDF). Successivamente ha mostrato il prodotto ad alcuni dirigenti di Apple. L’azienda di Cupertino ha dichiarato che non esistono prove. Il giudice ha intanto emesso un primo ordine a favore di Apple.

OpenAI passa dalla difesa all’attacco

Apple ha denunciato OpenAI per furto di segreti commerciali. Due degli oltre 400 ex dipendenti (Chang Liu e Tang Yew Tan) passati al “nemico” avrebbero fornito numerose informazioni confidenziali all’azienda guidata da Sam Altman. Lo scontro legale è ancora nelle fasi iniziali, ma proseguono le accuse reciproche. Stavolta però l’azienda guidata da Sam Altman ha deciso di passare all’attacco.

Con un documento depositato ieri al tribunale della California afferma che un ex dipendente ha caricato sul proprio account personale oltre 100 file relativi ad un prodotto in sviluppo. I file contengono immagini, dati di produzione, informazioni sui fornitori e altri dati confidenziali. L’ex dipendente avrebbe quindi mostrato il prodotto ad alcuni dirigenti di Apple.

La presentazione è stata fatta diversi mesi fa. OpenAI sottolinea che, sulla base di quelle informazioni, Apple ha presentato nuovi prodotti AI, tra cui HomeView.

OpenAI è fortemente preoccupata per il fatto che i propri segreti commerciali e le proprie informazioni riservate stiano circolando all’interno di Apple, dove gli ingegneri dell’azienda possono utilizzare tali contenuti per definire i prodotti di prossima uscita, basandosi sul lavoro riservato e innovativo di OpenAI.

L’azienda di Cupertino ha dichiarato che dispone di procedure volte a garantire che i nuovi dipendenti non utilizzino informazioni riservate provenienti dai loro precedenti datori di lavoro. Gli avvocati hanno evidenziato che non esiste nessun prova a sostegno delle accuse di OpenAI.

Il giudice Edward Davila ha approvato la richiesta di Apple per l’accesso ai documenti correlati ai colloqui di lavoro fatti da OpenAI ai suoi ex dipendenti. Durante l’udienza di ieri, il giudice ha comunicato che potrebbe emettere un’ingiunzione per impedire a OpenAI di utilizzare le informazioni ottenute dagli ex dipendenti di Apple. Il processo non inizierà prima di giugno 2027.