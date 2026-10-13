HomeView è ufficiale: lo schermo di Apple per la casa

Come anticipato, Apple ha annunciato HomeView, il suo primo smart display: è già in preordine nei territori di Stati Uniti, Australia, Canada, India, Nuova Zelanda e Regno Unito al prezzo di 299 dollari, con la disponibilità prevista dal 13 novembre. Da noi, invece, non lo vedremo almeno per un po’ (ci torneremo più avanti). Ecco il design, racchiuso all’interno di una scocca in alluminio con altoparlante a cupola e cerniera in acciaio inossidabile per l’inclinazione del pannello.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple HomeView

Integra un display Liquid Retina da 7 pollici con tecnologia True Tone, luminosità da 0,3 a 500 nit e interfaccia ottimizzata per funzionalità dedicate a intrattenimento, connettività e gestione dei dispositivi della casa. Permette di ascoltare la musica in streaming attraverso lo speaker posizionato nella base e di effettuare videochiamate FaceTime con la fotocamera in dotazione e il sistema Center Stage per la regolazione automatica dell’inquadratura.

Il software di HomeView gli permette di riconoscere chi ha di fronte, fino a sei persone, mostrando così messaggi, calendario e promemoria di ognuno, in un modo che Apple descrive come rispettoso della privacy. Non mancano ovviamente le funzionalità di Apple Intelligence e quelle di Siri AI (dove accessibile). Di seguito il commento di Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing.

Apple HomeView è progettato per essere condiviso tra tutte le persone che vivono in un ambiente domestico, risultando comunque totalmente personale per ciascuna di loro. Riconosce il volto dell’utente e passa dalla schermata generica all’esperienza personale, permette di riempire la stanza con un suono incredibile e di rimanere in contatto con chiunque tramite FaceTime, semplificando anche il controllo degli aspetti legati alla domotica. E grazie alla potenza di Apple Intelligence con Siri AI al centro, può attingere al contesto personale dall’iPhone per aiutare l’utente a trovare quel che cerca e a fare di più, sempre mantenendo i dati di ciascuno protetti e riservati.

Può essere posizionato su qualsiasi superficie come il piano di lavoro della cucina o il comodino, oppure montato a parete, a seconda del modello scelto. Per la seconda bisogna utilizzare i supporti su misura di Schneider Home.

Sono quattro le colorazioni lanciate per la versione da tavolo (argento, galassia, rosa e grigio siderale) e due per quella da appendere (argento e grigio siderale). Ovviamente, l’interfaccia è personalizzabile con un gran numero di quadranti, un po’ come avviene su Apple Watch.

Lontano dall’Europa, fino al lancio di Siri AI

L’impossibilità di accedere a Siri AI in Europa terrà HomeView lontano dall’Italia e dal resto del Vecchio Continente, almeno per un po’. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale.