HomeView sarà il primo smart display di Apple

Il primo smart display di Apple si chiamerà HomeView, non Home Hub come ipotizzato finora. La conferma arriva da Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg. L’annuncio è previsto il prossimo 13 ottobre, quando l’azienda di Cupertino svelerà anche i nuovi HomePod mini (smart speaker) e Apple TV (set-top box), insieme ad altri dispositivi per la smart home prodotti da LG e Schneider Electric.

Apple vuole fare concorrenza a Google e Amazon

Apple ha annunciato HomeKit nel 2014. È un framework software che permette di controllare dispositivi di terze parti con un iPhone. L’app Home, introdotta nel 2016, consente invece la gestione degli accessori compatibili da parte degli utenti. HomePod e HomePod mini sono stati i primi dispositivi hardware, ma non hanno ottenuto un grande successo a differenza di quelli offerti da Google e Amazon (videocamere di sicurezza, videocitofoni, smart speaker e smart display).

Il secondo tentativo di entrare nel mercato avverrà con l’evento del 13 ottobre. Oltre alle versioni aggiornate di HomePod mini e Apple TV verrà svelato il primo smart display: HomeView (il nome è stato scoperto da MacRumors). Secondo Gurman integrerà un chip Apple A18 e dovrebbe avere uno schermo touch da 6 pollici. Verrà offerto in due versioni: uno da tavolo con base metallica che funziona da altoparlante e una a parete con base piatta e quadrata. Il modello da tavolo sarà disponibile in quattro colori (grigio siderale, argento, galassia e rosa), mentre quella a parete sarà limitata alle colorazioni grigio siderale e argento.

Gli utenti potranno ovviamente interagire con la voce e ottenere risposte da Siri AI. Ci sarà un numero limitato di app, ma non è previsto la possibilità di scaricarle dallo store. Apple spera che HomeView venga utilizzato per controllare accessori di terze parti tramite Siri, app Home e altri dispositivi Apple. HomeView dovrebbe inoltre supportare gli standard Thread e Matter.

HomeView non arriverà sul mercato prima di metà novembre, mentre i nuovi HomePod mini e Apple TV saranno in vendita a fine ottobre. Un secondo evento programmato per il 27 ottobre (non ancora confermato) sarà riservato ai nuovi MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M5 Pro/Max, MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, iMac con chip M6 e iPad mini con schermo OLED.