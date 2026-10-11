 HomeView sarà il primo smart display di Apple
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HomeView sarà il primo smart display di Apple

HomeView sarà il primo smart display di Apple e verrà annunciato il 13 ottobre, insieme a nuovi HomePod mini (smart speaker) e Apple TV (set-top box).
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HomeView sarà il primo smart display di Apple e verrà annunciato il 13 ottobre, insieme a nuovi HomePod mini (smart speaker) e Apple TV (set-top box).
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Il primo smart display di Apple si chiamerà HomeView, non Home Hub come ipotizzato finora. La conferma arriva da Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg. L’annuncio è previsto il prossimo 13 ottobre, quando l’azienda di Cupertino svelerà anche i nuovi HomePod mini (smart speaker) e Apple TV (set-top box), insieme ad altri dispositivi per la smart home prodotti da LG e Schneider Electric.

Apple vuole fare concorrenza a Google e Amazon

Apple ha annunciato HomeKit nel 2014. È un framework software che permette di controllare dispositivi di terze parti con un iPhone. L’app Home, introdotta nel 2016, consente invece la gestione degli accessori compatibili da parte degli utenti. HomePod e HomePod mini sono stati i primi dispositivi hardware, ma non hanno ottenuto un grande successo a differenza di quelli offerti da Google e Amazon (videocamere di sicurezza, videocitofoni, smart speaker e smart display).

Il secondo tentativo di entrare nel mercato avverrà con l’evento del 13 ottobre. Oltre alle versioni aggiornate di HomePod mini e Apple TV verrà svelato il primo smart display: HomeView (il nome è stato scoperto da MacRumors). Secondo Gurman integrerà un chip Apple A18 e dovrebbe avere uno schermo touch da 6 pollici. Verrà offerto in due versioni: uno da tavolo con base metallica che funziona da altoparlante e una a parete con base piatta e quadrata. Il modello da tavolo sarà disponibile in quattro colori (grigio siderale, argento, galassia e rosa), mentre quella a parete sarà limitata alle colorazioni grigio siderale e argento.

Gli utenti potranno ovviamente interagire con la voce e ottenere risposte da Siri AI. Ci sarà un numero limitato di app, ma non è previsto la possibilità di scaricarle dallo store. Apple spera che HomeView venga utilizzato per controllare accessori di terze parti tramite Siri, app Home e altri dispositivi Apple. HomeView dovrebbe inoltre supportare gli standard Thread e Matter.

HomeView non arriverà sul mercato prima di metà novembre, mentre i nuovi HomePod mini e Apple TV saranno in vendita a fine ottobre. Un secondo evento programmato per il 27 ottobre (non ancora confermato) sarà riservato ai nuovi MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M5 Pro/Max, MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, iMac con chip M6 e iPad mini con schermo OLED.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 11 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
11 ott 2026
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