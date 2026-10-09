MacBook Pro con schermo touch: annuncio 27 ottobre?

Apple ha confermato ieri sera l’evento del 13 ottobre, durante il quale annuncerà nuovi dispositivi per la smart home, tra cui l’atteso smart display. Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino ha organizzato un secondo evento per il 27 ottobre. In questo caso, i protagonisti saranno i MacBook Pro con schermo OLED touch.

Due eventi nel mese di ottobre

Apple ha tradizionalmente annunciato i suoi principali prodotti durante due eventi annuali in primavera e autunno. Per gli altri ha solo pubblicato un comunicato stampa. Con l’arrivo di John Ternus sono previsti più eventi nel corso dell’anno. Il prossimo del 13 ottobre è riservato alla smart home. Verranno annunciati almeno tre prodotti: il primo smart display (Home Hub, nome ipotetico) e le versioni aggiornate dello smart speaker HomePod mini e del set-top box Apple TV. Dovrebbe essere svelati anche i dispositivi realizzati da LG.

Oltre alla presentazione online è stato organizzato un evento in presenza per la stampa a Tribeca (New York). La “Apple Experience” inizierà alle ore 9:00 locali (le 15:00 in Italia). Lo stesso schema è previsto per l’evento del 27 ottobre (non ancora confermato).

A fine mese dovrebbero debuttare i primi MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip Apple M5 Pro/Max. Secondo Mark Gurman verranno annunciati anche un MacBook Pro da 14 pollici e un iMac con chip Apple M6. Ci sarà infine il primo iPad mini con schermo OLED, fotocamera sul lato lungo e migliori altoparlanti. Apple comunicherà data e ora nelle prossime settimane.

Nella prima metà del 2027 è previsto il lancio di MacBook Air da 13/15 pollici con chip M6, MacBook Neo 2 con chip A19 Pro, nuovi iPad base, iPad Pro e iPad Air, iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2. Successivamente arriveranno gli AirPods con fotocamera e i primi smart glass. Altri prodotti in sviluppo sono un nuovo Vision Pro e un fitness tracker senza schermo.