John Ternus (CEO di Apple) vuole lanciare più prodotti

John Ternus, nuovo CEO di Apple dal 1 settembre, vuole lanciare più prodotti rispetto al passato. Ciò significa che verrà accelerato lo sviluppo sfruttando anche un’organizzazione interna più snella. I primi verranno presentati il prossimo 13 ottobre. Insieme alle versioni aggiornate di Apple TV (set-top box) e HomePod mini (smart speaker) è previsto uno smart display (noto attualmente come Home Hub).

Più prodotti Apple in arrivo

Il debutto di John Ternus nel ruolo di CEO è avvenuto il 9 settembre, quando sono stati annunciati tre smartphone (iPhone Duo, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max), due smartwatch (Watch Series 12 e Ultra 4) e gli auricolari wireless AirPods 5. Come anticipato da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), Apple ha già pianificato la roadmap fino al 2027.

Il nuovo CEO avrebbe però deciso di velocizzare il lancio dei prodotti. Ciò significa che non ci saranno solo i tradizionali annunci primaverili e autunnali. Secondo le fonti di Gurman, Ternus vuole che l’azienda diventi più “sperimentale” per rimanere competitiva nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il CEO vuole inoltre eliminare alcune posizioni intermedie per ridurre i livelli che separano gli ingegneri dai dirigenti senior e cercare nuove fonti di ricavo e modalità per generare maggiori introiti dai prodotti esistenti, soprattutto a fronte del rallentamento della crescita nel settore dei servizi dell’azienda.

Questa nuova strategia dovrebbe essere adottata a partire dal 13 ottobre, quando verranno annunciati il nuovo Home Hub (nome ipotetico) e versioni aggiornate di Apple TV e HomePod mini. Entro fine 2026 dovrebbero arrivare MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M5 Pro/Max, MacBook Pro base da 14 pollici con chip M6 e iMac con chip M6.

Nella prima metà del 2027 sono previsti MacBook Air da 13/15 pollici con chip M6, MacBook Neo 2 con chip A19 Pro, nuovi iPad base, iPad Pro e iPad Air, iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2. Successivamente arriveranno gli AirPods con fotocamera e i primi smart glass. Altri prodotti in sviluppo sono un nuovo Vision Pro e un fitness tracker senza schermo.