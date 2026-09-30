In arrivo HomePad, lo hub di Apple per la smart home

Non si chiamerà Home Hub come ipotizzato, ma HomePad. A svelarlo è Mark Gurman di Bloomberg, la fonte più autorevole tra quelle in circolazione quando si tratta di anticipazioni sui nuovi dispositivi Apple. Sarà uno hub per la smart home e dovrebbe essere presentato ufficialmente il 13 ottobre.

Cosa sappiamo del nuovo HomePad di Apple

Noto internamente come J490, avrà in dotazione uno schermo da 6 pollici e l’intelligenza artificiale di Siri AI. A seconda della versione, potrà esser appoggiato su una qualsiasi superficie oppure montato a parete. A conti fatti, le caratteristiche sono quelle di un qualsiasi smart display, ma con a bordo l’ecosistema della mela morsicata.

Il nome suggerisce una certa somiglianza del pannello con linea iPad ed effettivamente dovrebbe essere così, anche dal punto di vista del design, con bordi abbastanza evidenti da richiamare alla mente i tablet delle prime generazioni. Per quanto riguarda invece lo spessore, le fonti lo descrivono come simile a quello di un iPhone.

Ci sarà una base metallica con altoparlanti e microfoni, da cui partirà un supporto (sempre metallico) per sorreggere lo schermo, progettato per poterlo inclinare. In definitiva, il look potrebbe richiamare alla mente quello dei vecchi iMac G4 (nell’immagine qui sotto) lanciati all’inizio del millennio. Di nuovo, si tratta di un’indiscrezione già formulata in passato. Nella versione per il montaggio a parete, la base sarebbe meno ingombrante.

L’alimentazione dovrebbe avvenire tramite porta USB-C, richiedendo il collegamento continuo a una presa di rete, non disponendo di una batteria interna. La colorazione sarà una sorta di grigio alluminio.

Lato software, HomePad avrà in dotazione un nuovo sistema operativo, come già scritto ottimizzato per l’interazione con Siri AI, con supporto all’esecuzione delle applicazioni con una modalità simile a quella di iPad. Tra le altre funzionalità ci saranno anche il controllo degli apparecchi compatibili presenti nella smart home, videochiamate (con la fotocamera integrata nel pannello), riproduzione della musica, slideshow fotografici, chiamate da una stanza all’altra e riconoscimento facciale.

Non è tutto: durante lo stesso evento dovrebbero essere annunciati modelli inediti di HomePod mini (il primo dal debutto nel 2020) e del set-top box Apple TV. Occhi puntati al 13 ottobre per saperne di più.