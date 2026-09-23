 Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto
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Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto

Monitora battito, respirazione e sonno, regolando automaticamente la temperatura su entrambi i lati: il sistema Pod 6 di Eight Sleep.
Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto
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Monitora battito, respirazione e sonno, regolando automaticamente la temperatura su entrambi i lati: il sistema Pod 6 di Eight Sleep.
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Pod 6 non è il solido dispositivo per la smart home. Il produttore Eight Sleep lo definisce un sistema di sonno intelligente. Non è nemmeno una novità assoluta, essendo giunto alla sua sesta generazione. È già in vendita anche in Italia a partire dal prezzo di 2.199 euro, non esattamente alla portata di tutte le tasche. Cos’è, esattamente?

Cos’è e cosa fa il sistema Pod 6 di Eight Sleep

La prima cosa da chiarire è che non si tratta di un materasso smart. Il cuore pulsante è lo hub. A vederlo ha la forma di… una batteria? Un purificatore d’aria? Lo si può posizionare ovunque nelle vicinanze del letto, nella maggior parte dei casi le sue dimensioni ridotte consentono di infilarlo sotto. Poi c’è Cover, un coprimaterasso con 18 sensori biometrici che interagisce con l’altra componente per raffreddare o riscaldare la superficie, anche in modo indipendente sui due lati. Il tutto è coordinato dall’applicazione dedicata con cui impostare la temperatura, con la possibilità di raccogliere anche i dati sul fitness e sulla salute.

Immancabilmente, c’è anche l’intelligenza artificiale. Si occupa di elaborare le informazioni rilevate a proposito di frequenza del battito cardiaco, della respirazione e fasi del sonno, senza dover indossare uno smartwatch o uno smartband. Ancora, Autopilot analizza i ritmi e lo stile di vita per regolare il funzionamento di Pod 6 ancor prima che l’utente intervenga attivamente. A completare la dotazione, la possibilità di sollevare la rete quando rileva che qualcuno russa (se si ha anche la Base) e la leggera vibrazione che aiuta a svegliarsi al mattino.

Il sistema Pod 6 di Eight Sleep

A questo giro, Eight Sleep ha pensato anche a chi dorme da solo, con la versione a una piazza. Per completare il sistema ci sono poi accessori come la Base che si inserisce tra la struttura del letto e il materasso e solleva testa e piedi, l’inserto Blanket per un piumino alimentato ad acqua e Pillow Cover che raffredda il cuscino.

Fonte: Eight Sleep

Pubblicato il 23 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 set 2026
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