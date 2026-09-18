4 articoli Dyson ricondizionati con garanzia del produttore su eBay

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Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect a soli 419 euro! L’aspirapolvere senza filo più potente e intelligente con laser che rivela le particelle microscopiche di polvere.

Dyson Pure Cool Purificatore Ventilatore TP00 a soli 199 euro! 2 in 1: ventilatore purificante. Ventila in estate con una potente circolazione e rimuove il 99,95% delle particelle tutto l’anno. Integra la tecnologia Air Multiplier che permette di generare un potente flusso d’aria in modo da catturare anche gli allergeni più distanti, purificando l’aria dell’intera stanza.