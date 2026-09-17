Dimensity 9600 Pro: primo chip a 2 nanometri di MediaTek

MediaTek ha annunciato il nuovo Dimensity 9600 Pro, primo chip del produttore taiwanese a 2 nanometri. Questa tecnologia di processo, utilizzata da TSMC, permette di incrementare le prestazioni e migliorare l’efficienza energetica rispetto alla precedente generazione. I primi smartphone con il nuovo chip saranno Find X10 Pro Max di OPPO e X500 Pro di vivo.

Dimensity 9600 Pro: specifiche complete

Il Dimensity 9600 Pro viene realizzato con tecnologia di processo N2P (2 nanometri). MediaTek evidenzia un incremento delle prestazioni fino al 18% a parità di consumo energetico, una riduzione dei consumi di circa il 36% a parità di velocità e un aumento di 1,2 volte della densità rispetto al processo N3E (3 nanometri).

Il chip integra una CPU octa core in configurazione 2+3+3 All Big Core. Ci sono quindi due core Arm C2-Ultra a 4,55 GHz, tre core C2-Pro a 4,35 GHz e tre core C2-Pro a 3,1 GHz. Le prestazioni single-core sono fino al 17% superiori, mentre quelle multi-core fino al 15% superiori rispetto alla generazione precedente.

Sono presenti inoltre la GPU Arm Mali G2-Ultra NX e la MediaTek NPU 1090 che supportano grafica e agenti AI. Il Dimensity 9600 Pro supporta fotocamere con risoluzione fino a 200 megapixel, memorie LPDDR5X/6, storage UFS 5.0, display con risoluzione fino a WQHD+, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, GPS, Galileo e 5G.

Per valutare le prestazioni si dovrà attendere il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm che userà lo stesso processo N2P. Insieme al Dimensity 9600 Pro, MediaTek ha svelato il Dimensity 960M. Le specifiche sono inferiori, ma è comunque adatto all’esecuzione di compiti molto impegnativi, tra cui i giochi.