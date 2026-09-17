Google Home: gli agenti AI controllano i dispositivi

L’azienda di Mountain View ha annunciato l’accesso preliminare al suo server MCP (Model Context Protocol) per Google Home. Tutti gli agenti AI che supportano lo standard MCP, come Google Antigravity, Claude, Hermes e OpenClaw, possono interagire con i dispositivi e la cronologia degli eventi nell’ecosistema Google Home, dai termostati Nest alle lampadine. Inizialmente sarà un’esclusiva degli abbonati Premium Advanced.

Gli agenti AI controllano la smart home

I dispositivi connessi ad Internet possono essere controllati tramite app e comandi vocali (Gemini). L’utente decide le azioni da eseguire, ad esempio l’accensione del riscaldamento all’orario programmato o la visualizzazione sullo smartphone dello streaming video quando qualcuno bussa al campanello. Il supporto per lo standard MCP consente ora agli agenti AI di analizzare e rispondere a domande sulle attività domestiche, riassumere le registrazioni delle videocamere di sicurezza, gestire i dispositivi conto dell’utente o creare dashboard personalizzate per la smart home utilizzando il linguaggio naturale.

Google ha elencato alcuni possibili esempi:

Analisi delle videocamere : chiedi al tuo assistente cosa hanno fatto i ragazzi al rientro da scuola; il sistema fornirà un riepilogo delle loro attività basato su tutte le videocamere e ti mostrerà i relativi filmati.

: chiedi al tuo assistente cosa hanno fatto i ragazzi al rientro da scuola; il sistema fornirà un riepilogo delle loro attività basato su tutte le videocamere e ti mostrerà i relativi filmati. Analisi della cronologia domestica : il tuo agente può utilizzare la cronologia dello stato dei dispositivi per monitorare quanti cicli di lavaggio sono stati effettuati in una settimana o per quanto tempo le luci sono rimaste accese.

: il tuo agente può utilizzare la cronologia dello stato dei dispositivi per monitorare quanti cicli di lavaggio sono stati effettuati in una settimana o per quanto tempo le luci sono rimaste accese. Interagire con te tramite la voce : se il tuo agente sta svolgendo un’attività asincrona o proattiva, può inviarti un messaggio audio tramite il tuo altoparlante Google Home una volta completata l’operazione.

: se il tuo agente sta svolgendo un’attività asincrona o proattiva, può inviarti un messaggio audio tramite il tuo altoparlante Google Home una volta completata l’operazione. Crea una dashboard: il tuo agente può realizzare una dashboard personalizzata che ti offre una panoramica della tua casa intelligente su misura per te.

In questa pagina solo indicati i requisiti minimi e spiegato come configurare server MCP e client/app AI. Home MCP è disponibile sono negli Stati Uniti in inglese agli abbonati Google Home Premium Advanced (20 dollari/mese).