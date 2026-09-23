Crea il tuo sistema di allarme domestico smart con Tapo

Tapo è la soluzione ideale per chi vuole creare il proprio sistema di allarme domestico smart senza spendere una fortuna. Puoi scegliere tu gli step, ma sappi che per un buon sistema non dovrai spendere più di 600 euro. Parliamo di telecamere di sicurezza, sensori di movimento, sensori di contatto, hub con storage integrato, sensori di fughe d’acqua e tanto altro ancora. Su Amazon trovi prezzi sicuramente interessanti e la consegna gratuita inclusa.

Per iniziare, se vuoi un hub completo con inclusi 16GB di storage, espandibili fino a 16TB, connettività HDMI per un display e intelligenza artificiale integrata allora ti consigliamo Tapo H500 Smart HomeBase 16GB 16TB per Telecamere e Sensori HDMI AI, oggi in offerta a soli 149,99 euro, anche a rate tasso zero con Amazon.

Puoi risparmiare più di 100 euro scegliendo il Tapo H200 Smart Hub con Suoneria Allarme 64+4 Dispositivi MicroSD Alexa che offre la possibilità di integrare uno storage locale tramite MicroSD grazie allo slot disponibile. Collega Sensori e Pulsanti Tapo, 19 Suonerie, Allarme Intelligente, Archiviazione microSD, Plug&Play, Alexa. Oggi è in offerta a soli 34,99 euro, anche a rate tasso zero con Amazon.

Ovviamente non possono mancare le videocamere di sicurezza. In questo momento, grazie a un’offerta a vendita rapida, la Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ, un ottimo dispositivo, la acquisti a soli 19,99 euro! Potrai gestire il suo comportamento quando sei a casa e quando esci di casa con automazioni accessibili dall’app.

Ti consigliamo anche di acquistare Tapo T110 Sensore Contatto Smart Porte Finestre che, collegato a un hub Tapo, è in grado di segnalare un accesso indesiderato all’istante inviando una notifica sul tuo smartphone e attivando l’allarme. Oggi lo trovi in offerta al 40% di sconto su Amazon.

Per completare il tuo sistema di allarme domestico smart non può mancare il Tapo Sensore di movimento intelligente per individuare la presenza di qualcuno e attivare l’illuminazione dal movimento, con batteria inclusa, montaggio magnetico, facile installazione, e compatibilità con Alexa. Anche in questo caso l’hub richiesto separatamente.

Un ottimo investimento, per ogni stanza con acqua, il Tapo T300, un sensore di perdite d’acqua con allarme e integrazione perfetta al sistema di allarme domestico smart. Oggi è in offerta su Amazon a soli 18,99 euro!