Shopping d’autunno per la smart home: i saldi Ecovacs invadono Unieuro, MediaWorld e la Festa delle Offerte Amazon

Con l’arrivo della Festa delle Offerte Amazon, Ecovacs accende i riflettori su una ricca serie di sconti dedicati alla cura intelligente della casa, abbattendo i prezzi sui suoi robot più avanzati per pavimenti e vetrate. La campagna autunnale del marchio non si limita tuttavia al solo colosso dell’e-commerce: per massimizzare le opportunità di risparmio, l’operazione coinvolge in parallelo anche i punti vendita e gli store digitali di insegne di riferimento come MediaWorld e Unieuro. Si apre così una finestra temporale ideale per chi vuole dotarsi di sistemi di pulizia automatizzati a cifre sensibilmente inferiori rispetto ai listini abituali, spaziando tra proposte d’ingresso e ammiraglie senza compromessi.

Prima di addentrarci nei deal della vetrina online, vale la pena dare subito un’occhiata proprio alle occasioni attive nel circuito retail, pensate per chi preferisce acquistare tramite i grandi store di elettronica. Da Unieuro, dal 2 all’11 ottobre, riflettori puntati sul Deebot T50 OMNI Gen 3 Black, proposto all’aggressivo prezzo promozionale di 299 euro, una cifra eccellente per portarsi a casa una stazione multifunzione con lavaggio integrato.

MediaWorld risponde invece con una finestra attiva dall’1 al 18 ottobre che copre due fasce ben distinte: al vertice troviamo il top di gamma Deebot X12, posizionato a 799 euro, affiancato dal pragmatico Deebot T80S, una garanzia per chi punta a una solida routine quotidiana. Quest’ultimo viene proposto a soli 349 euro. Cliccate sui banner presenti qui sotto.

Winbot W3 OMNI e W2S PRO OMNI

Spostandoci nel vivo della Festa delle Offerte Amazon, attiva dal 29 settembre al 7 ottobre, il catalogo mette in primo piano soluzioni che vanno oltre i classici pavimenti, affrontando il problema delle superfici verticali e trasparenti con la gamma Winbot. Dimenticate scale, tergivetri e fatica manuale per le grandi finestre o le balaustre: il Winbot W3 OMNI sfrutta un sistema di spruzzo a triplo ugello e una navigazione ottimizzata che non lascia aloni, godendo di un ribasso del 21,46% che porta il listino di 699 euro a 549 euro sulla pagina ufficiale Amazon.

Chi dispone di serramenti più compatti o desidera un dispositivo leggero da spostare con rapidità tra gli ambienti può contare sul Winbot W2S PRO OMNI, che scende da 599 euro a 549 euro con un calo dell’8,35%, ordinabile tramite Amazon cliccando sul banner qui sotto.

Serie DEEBOT T90 e T90s

Sul fronte dei pavimenti, il pilastro delle offerte Amazon è rappresentato dalla famiglia Deebot T90, che raccoglie configurazioni adatte a ogni esigenza di metrature e manutenzione. La promozione più eclatante dell’evento spetta al Deebot T90 PRO OMNI Black, protagonista di un taglio netto del 33,39% che fa crollare il prezzo da 599 euro a soli 399 euro, rendendolo un acquisto quasi obbligato per rapporto prezzo/prestazioni.

Chi convive con animali domestici e vuole mettersi al riparo dall’usura dei ricambi può puntare sul Deebot T90S PRO Care Kit, corredato da un set extra di consumabili, scontato del 12,52% con un cartellino che passa da 799 euro a 699 euro.

Per superfici molto estese che richiedono mappatura laser costante e consumi ottimizzati, il Deebot T90 MAX Pro Black cala infine da 599 euro a 519 euro grazie a una riduzione del 13,36% sul prezzo originale, sempre su Amazon.

Deebot X12S OMNICYCLONE Care Kit

A chiudere il cerchio su Amazon c’è l’ammiraglia definitiva per chi cerca automazione totale e zero compromessi: il Deebot X12S OMNICYLCONE Care Kit. Questo modello si distingue per la stazione a separazione ciclonica che gestisce lo svuotamento, il lavaggio igienizzante dei panni con acqua ad alta temperatura e la successiva asciugatura con aria calda, azzerando la proliferazione batterica e la formazione di cattivi odori. Il ricco kit di manutenzione incluso copre lunghi periodi di utilizzo intensivo. Dal 29 settembre al 7 ottobre il listino di 1299 euro viene decurtato del 23,09%, fermandosi a 999 euro tondi. Anche in questo caso, vi basterà cliccare sul banner presente qui sotto per approfittare subito dell’offerta.

In collaborazione con Ecovacs