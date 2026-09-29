 Shopping d’autunno per la smart home: i saldi Ecovacs invadono Unieuro, MediaWorld e la Festa delle Offerte Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Shopping d’autunno per la smart home: i saldi Ecovacs invadono Unieuro, MediaWorld e la Festa delle Offerte Amazon

Occasioni da non perdere su Unieuro, MediaWorld e Amazon: tutti i prezzi ribassati e le migliori offerte della campagna autunnale Ecovacs su robot aspirapolvere e lavavetri.
Shopping d’autunno per la smart home: i saldi Ecovacs invadono Unieuro, MediaWorld e la Festa delle Offerte Amazon
Tecnologia Casa e Domotica
Occasioni da non perdere su Unieuro, MediaWorld e Amazon: tutti i prezzi ribassati e le migliori offerte della campagna autunnale Ecovacs su robot aspirapolvere e lavavetri.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Con l’arrivo della Festa delle Offerte Amazon, Ecovacs accende i riflettori su una ricca serie di sconti dedicati alla cura intelligente della casa, abbattendo i prezzi sui suoi robot più avanzati per pavimenti e vetrate. La campagna autunnale del marchio non si limita tuttavia al solo colosso dell’e-commerce: per massimizzare le opportunità di risparmio, l’operazione coinvolge in parallelo anche i punti vendita e gli store digitali di insegne di riferimento come MediaWorld e Unieuro. Si apre così una finestra temporale ideale per chi vuole dotarsi di sistemi di pulizia automatizzati a cifre sensibilmente inferiori rispetto ai listini abituali, spaziando tra proposte d’ingresso e ammiraglie senza compromessi.

Prima di addentrarci nei deal della vetrina online, vale la pena dare subito un’occhiata proprio alle occasioni attive nel circuito retail, pensate per chi preferisce acquistare tramite i grandi store di elettronica. Da Unieuro, dal 2 all’11 ottobre, riflettori puntati sul Deebot T50 OMNI Gen 3 Black, proposto all’aggressivo prezzo promozionale di 299 euro, una cifra eccellente per portarsi a casa una stazione multifunzione con lavaggio integrato.

Deebot T50 OMNI Gen 3 Black | Offerta Unieuro: 299€

MediaWorld risponde invece con una finestra attiva dall’1 al 18 ottobre che copre due fasce ben distinte: al vertice troviamo il top di gamma Deebot X12, posizionato a 799 euro, affiancato dal pragmatico Deebot T80S, una garanzia per chi punta a una solida routine quotidiana. Quest’ultimo viene proposto a soli 349 euro. Cliccate sui banner presenti qui sotto.

Ecovacs DEEBOT X12 | Offerta Mediaworld: 799€
Ecovacs Deebot T80S | Offerta Mediaworld: 349€

 

Winbot W3 OMNI e W2S PRO OMNI

Spostandoci nel vivo della Festa delle Offerte Amazon, attiva dal 29 settembre al 7 ottobre, il catalogo mette in primo piano soluzioni che vanno oltre i classici pavimenti, affrontando il problema delle superfici verticali e trasparenti con la gamma Winbot. Dimenticate scale, tergivetri e fatica manuale per le grandi finestre o le balaustre: il Winbot W3 OMNI sfrutta un sistema di spruzzo a triplo ugello e una navigazione ottimizzata che non lascia aloni, godendo di un ribasso del 21,46% che porta il listino di 699 euro a 549 euro sulla pagina ufficiale Amazon.

EsclusivaPrimeDay
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App

ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App

EsclusivaPrimeDay

521,00699,00€-25,46%

Vedi l’offerta

Chi dispone di serramenti più compatti o desidera un dispositivo leggero da spostare con rapidità tra gli ambienti può contare sul Winbot W2S PRO OMNI, che scende da 599 euro a 549 euro con un calo dell’8,35%, ordinabile tramite Amazon cliccando sul banner qui sotto.

EsclusivaPrimeDay
ECOVACS WINBOT W2S PRO Omni Robot lavavetri con stazione multifunzione

ECOVACS WINBOT W2S PRO Omni Robot lavavetri con stazione multifunzione

EsclusivaPrimeDay

549,00599,00€-8,35%

Vedi l’offerta

Serie DEEBOT T90 e T90s

Sul fronte dei pavimenti, il pilastro delle offerte Amazon è rappresentato dalla famiglia Deebot T90, che raccoglie configurazioni adatte a ogni esigenza di metrature e manutenzione. La promozione più eclatante dell’evento spetta al Deebot T90 PRO OMNI Black, protagonista di un taglio netto del 33,39% che fa crollare il prezzo da 599 euro a soli 399 euro, rendendolo un acquisto quasi obbligato per rapporto prezzo/prestazioni.

ECOVACS T90 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti OZMO ROLLER 30000Pa

ECOVACS T90 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti OZMO ROLLER 30000Pa

559,00799,00€-30%
Vedi l’offerta

Chi convive con animali domestici e vuole mettersi al riparo dall’usura dei ricambi può puntare sul Deebot T90S PRO Care Kit, corredato da un set extra di consumabili, scontato del 12,52% con un cartellino che passa da 799 euro a 699 euro.

EsclusivaPrimeDay
ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa

ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa

EsclusivaPrimeDay

699,00730,00€-4,25%

Vedi l’offerta

Per superfici molto estese che richiedono mappatura laser costante e consumi ottimizzati, il Deebot T90 MAX Pro Black cala infine da 599 euro a 519 euro grazie a una riduzione del 13,36% sul prezzo originale, sempre su Amazon.

EsclusivaPrimeDay
ECOVACS T90 MAX PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa

ECOVACS T90 MAX PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa

EsclusivaPrimeDay

519,00599,00€-13,36%

Vedi l’offerta

Deebot X12S OMNICYCLONE Care Kit

A chiudere il cerchio su Amazon c’è l’ammiraglia definitiva per chi cerca automazione totale e zero compromessi: il Deebot X12S OMNICYLCONE Care Kit. Questo modello si distingue per la stazione a separazione ciclonica che gestisce lo svuotamento, il lavaggio igienizzante dei panni con acqua ad alta temperatura e la successiva asciugatura con aria calda, azzerando la proliferazione batterica e la formazione di cattivi odori. Il ricco kit di manutenzione incluso copre lunghi periodi di utilizzo intensivo. Dal 29 settembre al 7 ottobre il listino di 1299 euro viene decurtato del 23,09%, fermandosi a 999 euro tondi. Anche in questo caso, vi basterà cliccare sul banner presente qui sotto per approfittare subito dell’offerta.

EsclusivaPrimeDay
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

EsclusivaPrimeDay

999,001.299,00€-23,09%

Vedi l’offerta

 

In collaborazione con Ecovacs

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Le migliori offerte per una casa tech su Amazon

Le migliori offerte per una casa tech su Amazon
Dyson fino al 50% di sconto? Solo nel negozio ufficiale su eBay

Dyson fino al 50% di sconto? Solo nel negozio ufficiale su eBay
Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto

Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto
Crea il tuo sistema di allarme domestico smart con Tapo

Crea il tuo sistema di allarme domestico smart con Tapo
Le migliori offerte per una casa tech su Amazon

Le migliori offerte per una casa tech su Amazon
Dyson fino al 50% di sconto? Solo nel negozio ufficiale su eBay

Dyson fino al 50% di sconto? Solo nel negozio ufficiale su eBay
Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto

Pod 6 di Eight Sleep è il sistema che rende smart il letto
Crea il tuo sistema di allarme domestico smart con Tapo

Crea il tuo sistema di allarme domestico smart con Tapo
Lorenzo Diana
Pubblicato il
29 set 2026
Link copiato negli appunti