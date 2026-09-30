Samsung Galaxy SmartTag3: batteria da 790 giorni e supporto iOS

Dal lancio del primo AirTag in poi, la categoria dei localizzatori Bluetooth ha attirato l’attenzione e fatto registrare un grande successo, anche a livello commerciale. Non è un caso che anche Google abbia voluto lanciare la sua alternativa, il Pixel Tag. Oggi torna a Samsung, che lancia la sua terza generazione con Galaxy SmartTag3, compiendo passi in avanti significativi rispetto al modello precedente.

Il nuovo Samsung Galaxy SmartTag3 è ufficiale

Tra le novità, si fa notare un design inedito, riprogettato per ridurre il volume di circa il 35% e il peso del 33%. Secondo il marchio, così è ancora più facile da agganciare a chiavi, borse, valigie o al collare di un anomale domestico, con una forma arrotondata e una finitura in alluminio. Ci sono poi la batteria sostituibile CR2032 con un’autonomia fino a 790 giorni in modalità di risparmio energetico (550 giorni con uso standard), la connettività Bluetooth 6.0 Channel Sounding, la tecnologia Compass View per rilevarlo fino a 60 metri di distanza, Ultra-Wideband per una precisione elevata e la certificazione IP67 per resistere ad acqua e polvere.

Importante è l’introduzione della compatibilità cross-OS, vale a dire che Galaxy SmartTag3 funzionerà anche con iOS. Questo permetterà agli utenti di verificare e condividere la posizione indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Ci sono anche un paio di accessori ufficiali: una cover in silicone con anello portachiavi e una Loop Case. Riportiamo di seguito le parole di Jay Kim, Executive Vice President e Head of Customer Experience Office della divisione Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics.

Le persone desiderano modi più semplici e pratici per tenere sotto controllo i propri oggetti e animali domestici, così da vivere con maggiore tranquillità. Galaxy SmartTag3 è stato progettato proprio per rispondere a queste esigenze quotidiane. Grazie alla vasta rete Galaxy Find Network, offre l’esperienza Galaxy SmartTag più avanzata e completa mai realizzata.

Il nuovo Galaxy SmartTag3 sarà disponibile inizialmente solo in Corea del Sud, a partire dal 7 ottobre. Più avanti arriverà negli Stati Uniti, poi anche in Italia e in altri territori nel corso del 2027. Samsung non ha confermato il prezzo di vendita, che dovrebbe comunque essere allineato a quello del modello precedente, al momento 39,90 euro sullo store ufficiale. Due le colorazioni previste: White e Black.