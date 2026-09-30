Xiaomi 17T 5G da 256GB: un ottimo smartphone a un eccellente prezzo

La scelta di uno smartphone non è una delle più semplici, soprattutto se non si ha un budget illimitato. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione davvero interessante. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello lo Xiaomi 17T 5G da 256 GB a 465 euro, invece che 699,90 euro.

Il prezzo di partenza che ti abbiamo segnalato sopra lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare più di 234 euro. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 155 euro a interessi zero con Klarna. Fai alla svelta perché ci sono pochissime unità disponibili.

Xiaomi 17T 5G e lo smartphone perfetto per ciò che costa

Lo Xiaomi 17T 5G è sicuramente uno smartphone concreto ed equilibrato che non costa un esagerazione. A muoverlo c’è il MediaTek Dimensity 8500-Ultra a 4 nm con GPU Mali-G720 MC8 e 12 GB di RAM che offrono ottime performance. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB. Lo scomparto fotografico è composto da Lenti Leica Summilux. Ha una fotocamera posteriore principale da 50 MP, teleobiettivo periscopico sempre da 50 MP, ultra-wide da 12 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Lato design troviamo un peso di 200 grammi con spessore di 8,17 mm, cornici stondate e resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Gode di un display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate da 120 Hz e protezione per gli occhi, rivestito da un robusto Corning Gorilla Glass 7i. La batteria al silicio-carbonio è da 6500 mAh e garantisce un’autonomia straordinaria con ricarica velocissima fino a 67 W.

Per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi è sicuramente una delle migliori occasioni del momento nella categoria. Perciò vola su eBay e acquista il tuo Xiaomi 17T 5G da 256 GB a 465 euro, invece che 699,90 euro. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in circa due giorni senza pagare la spedizione.