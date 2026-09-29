 Power Bank ultra sottile con capacità da 26800mAh a pochissimo
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Power Bank ultra sottile con capacità da 26800mAh a pochissimo

Il Power Bank Charmast è leggerissimo e ultra sottile, ha una capacità da 26800 mAh e ben 4 porte in uscita per ottimizzare le tempistiche.
Power Bank ultra sottile con capacità da 26800mAh a pochissimo
Tecnologia Mobile
Il Power Bank Charmast è leggerissimo e ultra sottile, ha una capacità da 26800 mAh e ben 4 porte in uscita per ottimizzare le tempistiche.
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Ti è già capitato di essere fuori casa senza la possibilità di ricaricare i tuoi dispositivi mobili come smartphone e tablet? Se non vuoi ripetere questa pessima esperienza approfitta di questa offerta. Vai subito su Amazon e poi avere il Power Bank Charmast a soli 22,29 euro, invece che 33,99 euro.

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Power Bank ultra sottile, potente e versatile

Con il Power Bank Charmast sempre con te non dovrai più pensare alla batteria dei tuoi dispositivi perché anche se dovesse scaricarsi la puoi riportare al 100% in poco tempo. Grazie alle sue 4 porte USB in uscita puoi addirittura ricaricare 4 dispositivi contemporaneamente anche tutti diversi. Puoi usarla su smartphone, tablet, cuffiette Bluetooth, console portatili e tanto altro.

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Sicuramente un’altra delle caratteristiche interessanti e la sua capacità da 26800 mAh che ti dà quindi la possibilità di ricaricare più e più volte i tuoi dispositivi. E delle piccole luci LED poste sul lato ti indicheranno l’autonomia residua. Sia la potenza in uscita che in entrata sono veloci e ti permetteranno di ricaricare i dispositivi e il Power Bank in un attimo. Ha poi un peso di 338 grammi e uno spessore di appena 1,5 cm, cosa che ti permetterà di tenerlo in tasca senza nemmeno accorgerti di averlo o di metterlo in una borsa e in uno zaino.

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Pubblicato il 29 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 set 2026
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