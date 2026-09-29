Power Bank ultra sottile con capacità da 26800mAh a pochissimo

Ti è già capitato di essere fuori casa senza la possibilità di ricaricare i tuoi dispositivi mobili come smartphone e tablet? Se non vuoi ripetere questa pessima esperienza approfitta di questa offerta. Vai subito su Amazon e poi avere il Power Bank Charmast a soli 22,29 euro, invece che 33,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 34% e ti permette di risparmiare più di 11 euro sul totale. È chiaramente un’offerta che scadrà a breve, quindi per non rischiare di arrivare troppo tardi devi essere veloce.

Power Bank ultra sottile, potente e versatile

Con il Power Bank Charmast sempre con te non dovrai più pensare alla batteria dei tuoi dispositivi perché anche se dovesse scaricarsi la puoi riportare al 100% in poco tempo. Grazie alle sue 4 porte USB in uscita puoi addirittura ricaricare 4 dispositivi contemporaneamente anche tutti diversi. Puoi usarla su smartphone, tablet, cuffiette Bluetooth, console portatili e tanto altro.

Sicuramente un’altra delle caratteristiche interessanti e la sua capacità da 26800 mAh che ti dà quindi la possibilità di ricaricare più e più volte i tuoi dispositivi. E delle piccole luci LED poste sul lato ti indicheranno l’autonomia residua. Sia la potenza in uscita che in entrata sono veloci e ti permetteranno di ricaricare i dispositivi e il Power Bank in un attimo. Ha poi un peso di 338 grammi e uno spessore di appena 1,5 cm, cosa che ti permetterà di tenerlo in tasca senza nemmeno accorgerti di averlo o di metterlo in una borsa e in uno zaino.

Non rimanere con la batteria scarica dei tuoi dispositivi nei momenti più sbagliati. Approfitta di questa promozione su Amazon e fai tu o il Power Bank Charmast a soli 22,29 euro, invece che 33,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.