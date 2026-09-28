 Super leggero e sottile con grande autonomia: Samsung Galaxy S25 Edge
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Super leggero e sottile con grande autonomia: Samsung Galaxy S25 Edge

A dispetto di quello che si potrebbe pensare il Samsung Galaxy S25 Edge garantisce un'ottima autonomia nonostante il suo peso piuma.
Super leggero e sottile con grande autonomia: Samsung Galaxy S25 Edge
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A dispetto di quello che si potrebbe pensare il Samsung Galaxy S25 Edge garantisce un'ottima autonomia nonostante il suo peso piuma.
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Stai cercando uno smartphone che sia super leggero e quindi maneggevole senza però trascurare le prestazioni e l’autonomia? Allora quello che fa al caso tuo è sicuramente il Samsung Galaxy S25 Edge che ora su eBay puoi avere a 529 euro circa, invece che 1.299 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Ebbene sì, il Samsung Galaxy S25 Edge al momento del lancio nel 2025 costava 1.299 euro e quindi adesso avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 770 euro. In più potrai scegliere un pagamento in tre comode rate da 185,64 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy S25 Edge: a questo prezzo non c’è di meglio

Il Samsung Galaxy S25 Edge è uno smartphone di fascia alta e dunque a questa cifra non puoi davvero trovare di meglio. Ciò che risulta incredibile è il fatto che sia uno smartphone estremamente leggero (solo 163 grammi) e sottile (5,8 mm) garantendo però un’autonomia eccellente. Infatti, nonostante la sua batteria da 3.900 mAh, riesce a offrire una giornata intera sotto stress. E potrai ricaricarlo in modo veloce con il cavo a 25 W e senza a 15 W.

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Possiede un ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, una fotocamera posteriore principale da 200 MP dotata di ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera anteriore sempre da 12 MP. Il processore è uno Snapdragon 8 Elite a 3 nm con 12 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna. Mentre il sistema operativo al lancio è basato su Android 15 con interfaccia One UI 7.

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Ci sarebbero ovviamente tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre a questa cifra è davvero difficile che l’occasione duri a lungo. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Edge a 529 euro circa, invece che 1.299 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.

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Pubblicato il 28 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
28 set 2026
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