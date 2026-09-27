 Niente compromessi con il Google Pixel 10a e il costo ora è più che giusto
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Niente compromessi con il Google Pixel 10a e il costo ora è più che giusto

Il Google Pixel 10a è un grandissimo smartphone e ora su Amazon la versione da 256 GB la puoi avere a meno di 500 euro.
Niente compromessi con il Google Pixel 10a e il costo ora è più che giusto
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Il Google Pixel 10a è un grandissimo smartphone e ora su Amazon la versione da 256 GB la puoi avere a meno di 500 euro.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione straordinaria che ti consente di avere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del Google Pixel 10a che su Amazon puoi acquistare a 499 euro, invece che 649 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 23% che ti fa risparmiare 150 euro sul totale e per ciò che potrai ottenere è davvero un’ottima offerta. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Alla stessa cifra potrai scegliere diversi colori, in base alle tue preferenze.

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Google Pixel 10a è sicuramente da prendere oggi

Il Google Pixel 10a non si discute e dunque per la cifra con cui puoi ottenerlo è sicuramente da prendere immediatamente. Gode di un design accattivante e maneggevole, con un peso di 183 grammi, uno spessore di 9 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Posside un display Actua pOLED da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit.

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A muoverlo c’è il processore Google Tensor G4 con 8 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna. Mentre il sistema operativo è basato su Android 16 con garanzia di 7 anni di aggiornamenti. Ottima l’integrazione di Google AI con Gemini e tante funzioni estremamente comode per gestire foto, ricerche ed editing. Inoltre garantisce un comparto fotografico di prima fascia con un sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 13 MP e fotocamera interna sempre da 13 MP. La batteria è da 5100 mAh con doppia ricarica wireless e cablata.

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Questa è senza dubbio una di quelle promozioni da non lasciarsi sfuggire. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10a con 499 euro, invece che 649 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 set 2026
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