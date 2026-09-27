Niente compromessi con il Google Pixel 10a e il costo ora è più che giusto

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione straordinaria che ti consente di avere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del Google Pixel 10a che su Amazon puoi acquistare a 499 euro, invece che 649 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 23% che ti fa risparmiare 150 euro sul totale e per ciò che potrai ottenere è davvero un’ottima offerta. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Alla stessa cifra potrai scegliere diversi colori, in base alle tue preferenze.

Google Pixel 10a è sicuramente da prendere oggi

Il Google Pixel 10a non si discute e dunque per la cifra con cui puoi ottenerlo è sicuramente da prendere immediatamente. Gode di un design accattivante e maneggevole, con un peso di 183 grammi, uno spessore di 9 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Posside un display Actua pOLED da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit.

A muoverlo c’è il processore Google Tensor G4 con 8 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna. Mentre il sistema operativo è basato su Android 16 con garanzia di 7 anni di aggiornamenti. Ottima l’integrazione di Google AI con Gemini e tante funzioni estremamente comode per gestire foto, ricerche ed editing. Inoltre garantisce un comparto fotografico di prima fascia con un sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 13 MP e fotocamera interna sempre da 13 MP. La batteria è da 5100 mAh con doppia ricarica wireless e cablata.

Questa è senza dubbio una di quelle promozioni da non lasciarsi sfuggire. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10a con 499 euro, invece che 649 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.